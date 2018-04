Städtische Galerie Sehnsuchtsort Nordsee

Gabriele Szczegulski

Mit nur 22 Jahren bekam der Bietigheimer Künstler Gustav Schönleber 1873 einen großen Auftrag: Er sollte für einen Stuttgarter Verlag den Prachtband „Küstenfahrten“ illustrieren. Dafür fuhr er die deutsche Küste entlang, von Emden in Nordfriesland bis zur Kurischen Nehrung an der Ostsee. Schönlebers Werk wurde als Nachlass der Städtischen Galerie Bietigheim-Bissingen übergeben, darin enthalten auch die bis vor Kurzem nicht katalogisierten Skizzen und Gemälde für den Prachtband.

Die Galeriemitarbeiterin Regina Wendling nahm sich der Sache an und konzipierte eine Ausstellung im Altbau der Galerie, die genau zeigt, wie Schönleber lokale Nordsee-Motive zu allgemeingültigen Küstenlandschaften umformte. Dieser Darstellung helfen kuratorische Einfälle der jungen Kunsthistorikerin, wie beidseitige Bilderrahmen, die von der Wand abstehen und Entwurf und verwendetes Gemälde zeigen. Oder Tablets, die an der Wand hängen, und die jeweilige Stelle in dem Band „Küstenfahrten“ aufrufen.

Der stellvertretenden Galerieleiterin Petra Lanfermann kamen die Schönleberschen Nordsee-Ansichten gerade Recht. Schon lange hatte die aus Emden stammende Nordfriesin die Idee, eine Nordsee-Ausstellung zu konzipieren. Mit „Im Bann der Nordsee“ kuratierte sie eine Ausstellung mit Werken aus den Jahren von 1900 bis heute, die nur in Bietigheim-Bissingen zu sehen ist.

Ausdrücke wie Marinemalerei oder Seestücke sind für die Malerei an der Küste durchaus gängig, im Schwäbischen müssen sie erklärt und gezeigt werden. Im Katalog zur Ausstellung sind deshalb nicht nur Werke und Künstler beschrieben, es gibt auch eine Liste von Schiffsmodellen und die Erklärung typisch norddeutscher Ausdrücke.

Aufgebaut ist die Ausstellung chronologisch und beginnt mit dem Marinemaler Poppe Folkerts. Der Maler, der auf der Insel Norderney lebte, malte die See und ihre Schiffe in allen Wetterlagen. Sein Atelier hatte er sich hoch über den Dünen bauen lassen, damit er die See gut beobachten konnte, desöfteren fuhr er auf Marineschiffen mit. Menschen interessierten ihn nur als Bootsmannschaft oder wenn sie Fischer waren. Das Meer lässt er den Betrachter unmittelbar erleben.

Gefunden hat Poppe Folkerts seinen künstlerischen Nachfahren im zeitgenössischen Künstler Jochen Hein, der laut Petra Lanfermann in seinen Meeresbildern „das Unfassbare fassen will“. „Der Reiz, das Meer anzuschauen, liegt darin, dass man das Draußen nicht fassen kann“, sagte der 1960 geborene Künstler, der aus Husum stammt. In seinen Werken, die Wasser, Gischt, Meeresglätte oder sich die im Wasser spiegelnde Sonne zeigen, wird der Betrachter genauso hineingezogen wie in die von Poppe Folkerts.

Zwischen diese beiden, dem Marinemaler und dem Wassermaler, fügen sich Gemälde bekannter Künstler wie denen der Brücke – von Erich Heckel über Karl Schmidt-Roluff zu Ernst Ludwig Kirchner – über Franz Radziwill und Emil Nolde, aber auch hin zu ganz jungen Künstlern wie Hermann Buß, der bei Norden lebt, und im Stil des Fotorealismus seine „Küstenschützer-Bilder“ malte. Auch Fotokünstler wie Anja Jensen mit ihren dramatischen Kompositionen sind dabei. Und last but not least beendet der Ludwigsburger Fotograf Aurelius Maier, der jedes Jahr mehrere Wochen an der Nordsee lebt, mit seinen „Priel Wellen Sandküste“- oder „Priel Wolke Bogen Gegenbogen“-Fotografien die Ausstellung, die die süddeutschen Besucher etwas Nordseeluft schnuppern und die raue See zum Sehnsuchtsort werden lässt.

Info Die Ausstellung „Im Bann der Nordsee – Die norddeutsche Landschaft seit 1900“ in der Städtischen Galerie Bietigheim-Bissingen ist bis zum 8. Juli zu sehen.