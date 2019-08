Der Vorgänger des Enzkraftwerks (EKW) war die Ölmühle an der Enz mit einer 280 kW Turbine. 1947 begann im Zusammenhang mit dem Enzviaduktaufbau der Bau des EKW an seinem heutigen Standort. 1949 wurde es in Betrieb genommen und lieferte schon Drehstrom. Die damalige Jahreserzeugung lag bereits bei ca. 2,5 Mio. kWh. Das Jahrhunderthochwasser im Dezember 1993 überstand die Anlage sehr verschmutzt, aber schadlos. 1993 wurden auch die Generatoren modernisiert. Dadurch wurde die Generatorenleistung auf 2 x 315 kW erhöht und die Anlage mit einer automatischen Wasserstandsmessung der Ein- und Ausläufe ausgestattet. 2002 wurden die Regeltechnik sowie die Rechenreinigungsanlage erneuert ­– mit einem Gesamtaufwand von rund 162 000 Euro.

2009/2010 wurde dann nach einer Laufzeit von über 60 Jahren eine Generalüberholung der Turbinen und des Getriebes mit einem Gesamtaufwand von über 550 000 Euro vorgenommen. Abhängig vom Wasserangebot ist so eine Jahresproduktion von 3 Mio. kWh möglich. So birgt das historische Backsteingebäude eine moderne umweltfreundliche Energieerzeugung.