Frauenhandball Schwedische Nationalspielerin als letzter Neuzugang

Bietigheim-Bissingen / bz

Mit der schwedischen Nationalspielerin Daniela Gustin komplettiert die SG BBM Bietigheim die Personalplanungen für die Saison 2018/ 2019. Die 23-jährige Rechtsaußen kommt zur neuen Spielzeit vom dänischen Topklub Randers HK nach Bietigheim und hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2019 unterschrieben.

Martin Albertsen schätzt die spielerischen Qualitäten von Gustin. „Daniela hat internationales Niveau. Das hat sie gerade auch bei der Nationalmannschaft schon oft bewiesen. Mit ihr haben wir eine super Spielerin für die Rechtsaußen-Position hinzugewinnen können“, sagt der SG-Trainer. Die Verantwortlichen des deutschen Meisters verfolgen den Werdegang von Gustin seit einigen Jahren sehr aufmerksam. Im Trikot der Füchse Berlin erzielte sie in der Spielzeit 2015/2016 in der Viadukthalle 16 Tore im direkten Duell gegen die Spielgemeinschaft.

Nach zwei Jahren beim dänischen Meister von 2012, Randers HK, kehrt die Linkshänderin nun wieder nach Deutschland zurück. 2013/2014 spielte Gustin für den TSV Nord Harrislee in der Zweiten Bundesliga. Von 2014 bis 2016 war sie für die Füchse Berlin in der Bundesliga am Ball. Für das schwedische Nationalteam absolvierte die 1,81 Meter große Rechtsaußen bislang 19 Spiele und gehörte auch zu den Stammspielerinnen der Skandinavierinnen bei der Weltmeisterschaft im vergangenen Dezember in Deutschland, bei der Gustin mit ihrem Team die Vorrundenpartien in der EgeTrans-Arena austrug.

Gustin sieht voller Vorfreude ihrem Engagement in Bietigheim entgegen. „Ich freue mich, wieder in Deutschland zu spielen. Bietigheim ist ein toller und ambitionierter Verein. Mir gefällt vor allem auch die Art und Weise, wie die Mannschaft Handball spielt.“ SG-Geschäftsführer Torsten Nick sieht in Gustin den vorerst letzten Neuzugang für die kommende Spielzeit: „Die Verpflichtung von Daniela ist voraussichtlich die letzte für die neue Saison. Unser Anspruch bleibt es, eine führende Rolle im nationalen Frauenhandball einzunehmen und auch im internationalen Wettbewerb wieder bestmögliche Ergebnisse zu erzielen.“