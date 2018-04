Straßen Schulgässle und Kaffeewegle

Bietigheim-Bissingen / Uwe Mollenkopf

Nicht allzu häufig werden in der Stadt bestehende Straßennamen geändert oder ergänzt. Im Jahr 2013 wurde ein Stück des Poststräßles in Valeostraße umbenannt, 2009 wurde der Name der – nach dem berüchtigten Kolonialbeamten der Kaiserzeit benannten – Karl-Peters-Straße in Eisvogelweg geändert. Am Montag, 30. April, werden nun bei einer Führung ebenfalls neue Straßenschilder im Stadtteil Metterzimmern vorgestellt. Doch in diesem Fall ist der Hintergrund völlig unpolitisch: Es geht um den Erhalt historischer Bezeichnungen.

„Wer sich als Ortsfremder mit Zimmerern unterhält, merkt schnell, hier werden Straßennamen verwendet, die so nicht auf den Schildern stehen“, sagt der SPD-Gemeinderat Thomas Reusch-Frey. Alte Gassennamen hätten sich im dörflichen Sprachgebrauch erhalten. Das zeichne Metterzimmern aus und sei nirgendwo in der Stadt so ausgeprägt wie hier, so Reusch-Frey, der sich über die Thematik mit dem Ortshistoriker Andreas Walter ausgetauscht hat. Um zu verhindern, dass diese Bezeichnungen und die damit verbundenen Zusammenhänge verlorengehen, schlug der SPD-Rat in Absprache mit Walter Oberbürgermeister Jürgen Kessing und dem Gemeinderat vor, mehrere Ergänzungen auf Straßenschildern und in einem Fall ein neues Schild anbringen zu lassen. Die Vorschläge stießen auf offene Ohren und wurden inzwischen umgesetzt, teilt Reusch-Frey mit.

Folgende Änderungen gibt es: Das Straßenschild der Bietigheimer Straße in Metterzimmern weist nun in einem Zusatz auf die sogenannte „Hohle“ in Richtung Bietigheim und auf das „Schulgässle“, das in Richtung des Ortskerns von Metterzimmern weiterführt, hin. Das Schulgässle wurde erstmals 1627 als „Schulgaßen“ erwähnt und führte damals von der „Wette“ (Am Kübelesbrunnen) zur Schule im Unteren Tor. Der äußere Teil der Bietigheimer Straße wird Hohle genannt, als Abkürzung für die „Hohle Gasse“.

Immer wieder umbenannt

Das Schild in der Rathausstraße am Gebäude 17 enthält zusätzlich den Hinweis darauf, dass die Fortführung der Rathausstraße zu den Hausnummern 17 bis 27 auch den Namen „Vordere Gasse“ hat. Die Vordere Gasse sei innerhalb von 40 Jahren mehrmals unbenannt worden, berichtet Reusch-Frey. Erst in Hauptstraße, dann, während der NS-Zeit, in Adolf-Hitler-Straße, und nach dem Zweiten Weltkrieg wieder in Hauptstraße, erst 1968 dann in Rathausstraße. 1975 habe schon die nächste Umbenennung gedroht, sei aber ausgeblieben.

Ein neues Schild wird schließlich auf das Kaffeewegle hinweisen, wie von vielen bis heute der Fußweg von der Mozartstraße zum Wengertweg bezeichnet wird. Wie Ortshistoriker Andreas Walter herausgefunden hat, tritt das Kaffeewegle erst in jüngerer Geschichte zum Vorschein – dann aber gleich in bis zu fünf verschiedenen Varianten. Am wahrscheinlichsten sei, dass in den 1920er-Jahren Ricke Mack vom „Bückele“ (Hinter der Kelter) ihre Verwandten an der „Wette“ (Am Kübelbrunnen) mit Kaffee versorgte und für ihren Weg dorthin diese Staffel nutze. 1928 bestimmte der Gemeinderat, die Treppe müsse beschottert werden. Und Schultheiß Friedrich Grabenstein notierte ins Register des Protokollbuchs: Kaffee-Fußweg. Nun, nach 90 Jahren, erhält dieser sein eigenes Schild, so Reusch-Frey.

Info Am Montag, 30. April, findet eine Führung zu den neuen Schildern statt. Dazu gibt Andreas Walter Erläuterungen und historische Hintergründe. Beginn ist um 16 Uhr am Kelterplatz in Metterzimmern. Die kostenlose Veranstaltung richtet sich an alle Interessierten. Im Anschluss findet das Fest des Liederkranzes Metterzimmern statt.