Nach mehr als 37 Jahren an der Realschule Bissingen (RSB) wurden Ulrich Gschwender und Carla Böhm in den Ruhestand verabschiedet. Gschwender war 19 Jahre als Konrektor an der Schule tätig. In dieser Zeit hat er die RSB maßgeblich geprägt. Gschwender hat von Anfang an die „Qualitätszentrierte Schulentwicklung – QZS“ tatkräftig gefördert und sich intensiv für den Auf- und Ausbau der digitalen Infrastruktur der Schule eingesetzt. Ebenso intensiv war er bei der Entwicklung der Stufenstruktur an der Schule beteiligt. Gschwender unterrichtete die Fächer Mathematik, Technik und Gemeinschaftskunde und war Klassenlehrer in allen Klassenstufen der Realschule. Über den Unterricht hinaus engagierte er sich in vielen anderen schulischen Bereichen, immer mit dem Anspruch, Schüler nicht nur zum Lernen, sondern fürs Leben anzuspornen. So gründete er mit Kollegen 1986 die Schülerzeitung „Spickzettel“ und betreute die Arbeit der Schüler. Um Beruf und Berufsorientierung geht es auch bei seiner Arbeit als Mitglied im Herausgeberbeirat der Redaktion Planet-Beruf, einem Internetportal der Agentur für Arbeit. Seit 2001 vertritt er dort die Interessen der Realschulen und ist Bindeglied zwischen Schule und Wirtschaft.

Zusammen mit Ulrich Gschwender wurde Carla Böhm in den Ruhestand verabschiedet. Seit 1996 hat sie die Entwicklung des Französischunterrichts an der RSB geprägt. In diesem Fach war sie seit 1999 auch in der Lehrerausbildung am Staatlichen Seminar für Lehrerbildung in Ludwigsburg tätig.

Maßgeblich mitgearbeitet hat sie am Bildungsplan und den Niveaukon­­kretisierungen des Faches Französisch.