Auszeichnung Schüler setzen sich für Fairtrade ein

Bietigheim-Bissingen / jk

Mit einer musikalisch umrahmten Veranstaltung und in Anwesenheit von Oberbürgermeister Jürgen Kessing konnte das Berufliche Schulzentrum Bietigheim-Bissingen eine Auszeichnung feiern: Seit Mittwoch ist man offiziell „Fairtrade-School“. Die Stiftung Entwicklungszusammenarbeit Baden-Württemberg vergibt diesen Titel an Schulen, die sich nicht nur im Unterricht mit fairem Handel beschäftigen, sondern diesen auch darüber hinaus bekannt machen.

Das internationale Fairtrade-Siegel, das sich inzwischen auf mehreren Tausend Produkten findet, garantiert nicht nur eine gerechte Bezahlung, sondern auch geregelte Arbeitszeiten, die Möglichkeit Gewerkschaften zu bilden und das Verbot von Kinderarbeit. Außerdem müssen die Produkte umweltschonend angebaut werden.

Ein Jahr auf Titel hingearbeitet

Eine „Fairtrade-School“ muss ebenso bestimmte Kriterien erfüllen. Zuerst muss ein Fairtrade-Schulteam gebildet werden. Am Beruflichen Schulzentrum gibt es nun schon das zweite Team, bestehend aus einer Sprecherin, einer Bloggerin und einer Fotografin. Zusammen wurde ein Fairtrade-Kompass erstellt und entsprechende Produkte an den Schulkiosk gebracht. Die Lehrer trinken in ihrer Pause ebenfalls fair gehandelten Kaffee. Die Behandlung des Themas im Unterricht ist auch Pflicht, aber das war schon vor der Bewerbung der Fall. Darüber hinaus gibt es schulweite Aktionen, wie die „Faire Woche“, in der Plakate vorgestellt werden. Bei dieser Gelegenheit können die Produkte auch gleich verkostet und mit dem herkömmlichen Pendant verglichen werden.

Die Initiative für die Bewerbung ging ursprünglich von der Grünen-Fraktion im Kreistag aus. Der Kultur und Schulausschuss legte den vom Kreis getragenen beruflichen Schulen die Teilnahme nahe. Nachdem diese nun erfolgreich verlief, konnte Bettina Beck vom Landratsamt eine zusätzliche Belohnung an die Schüler-Mitverwaltung überreichen – einen Scheck über fünfhundert Euro.

Oberbürgermeister Jürgen Kessing gratulierte den Schülern und wies darauf hin, dass Bietigheim selbst Fairtrade-Stadt ist. Das Berufliche Schulzentrum erhielt als dritte Schule in der Stadt, nach der Grundschule im Buch und der Schillerschule, die Auszeichnung. Als insgesamt neunzigste „Fairtrade-School“ in Baden-Württemberg gehört man aber immer noch zu den Vorreitern.

Überprüfung alle zwei Jahre

Die Schüler Felix Espert und Nathaniel Fritsch gehörten zum ersten Fairtrade-Team. Zu ihrer Motivation sagte Espert: „Wir wollten vor allem bewusst machen, dass es Fairtrade gibt“, und Fritsch ergänzte „Wir wollten nicht diese Schule zur Fairtrade-Schule machen, sondern diese Menschen zu bewussteren Menschen.“

Maria Gießmann mahnte bei der Übergabe der Urkunde an, sich nicht auf den Lorbeeren auszuruhen, der Titel wird alle zwei Jahre überprüft. Doch die Schüler gaben sich optimistisch, es ist bereits eine Valentinstag-Aktion mit fair gehandelten Rosen geplant.