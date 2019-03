Rein äußerlich bieten sie einen prächtigen Anblick, die drei schmucken Fachwerkhäuser in der Schieringer Straße 16 bis 20, die alle der Stadt gehören. Doch der Schein trügt. Eine bauliche Überprüfung hat Schäden festgestellt, die eine Sanierung erforderlich machen. Diese geht ordentlich ins Geld, die Kosten werden auf rund 850 000 Euro geschätzt. Die Stadtverwaltung schlägt deshalb vor, dies der Tochtergesellschaft Bietigheimer Wohnbau zu überlassen, an die die Häuser verkauft werden sollen. Am kommenden Dienstag muss der Gemeinderat darüber entscheiden.

Schäden durch Feuchtigkeit

Vor allem am Gebäudeensemble 16 und 18 hat das Ingenieurbüro Grau schwere Schäden an den Fachwerkgiebelwänden der Westseite festgestellt. Die Fachwerkhölzer weisen umfangreiche Feuchteschäden auf, diese führen zu Schäden am Fachwerkanstrich, aber auch am Holz des Sichtfachwerkes selbst, das teilweise durchweicht und morsch ist. Es weise sogar Löcher auf, heißt es in der Gemeinderatsvorlage. Das Hoch- und Tiefbauamt, das daraufhin auch das Gebäude Nummer 20 unter die Lupe genommen hat, hat dort ebenfalls Schäden entdeckt, wenn auch in geringerem Umfang.

In der Schieringerstraße 16 und 18 war bis zur Auflösung der amtlichen Notariate das Notariat Bietigheim untergebracht, im Dachgeschoss befindet sich eine Wohnung, und im Erdgeschoss ist ein Laden untergebracht. Die Wohnung und die Büroräume sind laut Stadtverwaltung im Gegensatz zu den Ladenräumen derzeit nicht vermietet. Laut dem denkmalpflegerischen Werteplan ist das Gebäude Nummer 16 im Jahr 1801 erbaut worden. Es gilt als ein Bürgerhaus in schlichterer Bauweise. Dagegen hat das Wohnhaus Nummer 18 mit seinen wertvollen Renaissancebemalungen und historischen Stuben laut dem Werteplan dokumentarischen Wert für das Bauen der gehobenen bürgerlichen Schicht in der frühen Neuzeit. Es stammt im Kern aus der Zeit um 1536/37 und gehörte einst der wohlhabenden Familie Kachel.

Ebenfalls zur hochwertigen Bebauung des Bietigheimer Bürgertums zählt das von dem Ziegler Urban Keller erbaute Anwesen in der Schieringer Straße 20. Es entstand anstelle eines im Dreißigjährigen Krieg zerstörten Hauses nach 1687. Heute befinden sich im Erdgeschoss zwei Läden, im Obergeschoss die Zuckmantler Heimatstube und im zweiten Obergeschoss und Dachgeschoss zwei Wohnungen. Die beiden Wohnungen und ein Laden sind vermietet, ein Laden derzeit nicht.

Alle Häuser stehen unter Denkmalschutz, in den 80er-Jahren gab es umfassende Sanierungen, teilweise auch mit Rekonstruierungen.

Preis: 1,5 Millionen Euro

Die Stadt nimmt für das Gebäudeensemble Schieringerstraße 16 und 18 einen Wert von 917 000 Euro an, für das Gebäude Schieringerstraße 20 ein Wert von 604 000 Euro, zusammen 1,521 Millionen Euro. Davon werden die geschätzten Sanierungskosten von 850 000 Euro abgezogen, sodass die Bietigheimer Wohnbau, die die Gebäude kaufen soll, unter dem Strich 671 000 Euro dafür zahlen muss. Sie soll die Häuser unter der Auflage erhalten, diese zwingend zu sanieren.

Wohnbauchef Carsten Schüler begründete den Einstieg der Wohnbau auf BZ-Anfrage damit, dass Bauen das „tägliche Geschäft“ der städtischen Tochtergesellschaft sei. Daher mache es Sinn, dass sie statt der Stadt die Sanierung übernehme. In den Häusern will Schüler nach dem Erwerb den bestehenden Nutzungsmix vorerst weiter beibehalten. Wann die Sanierung beginne, lasse sich noch nicht sagen. Zuerst seien auch weitere Untersuchungen nötig. Zur Finanzierung erklärte Schüler, die Wohnbau habe eine Eigenkapitalquote von 35 Prozent, diese solle auch für den Kauf angewendet werden. Gleiches gelte für den Erwerb des „Hauses Lindenhain“ (siehe Infokasten).