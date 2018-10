Schlafen und Träumen Schlaf Kindchen, schlaf

Bietigheim-Bissingen / Rena Weiss

„La-le-lu, nur der Mann im Mond schaut zu...“ oder „Schlaf, Kindlein, schlaf“, wer kennt die Klassiker unter den Gute-Nacht-Lieder nicht? Wenn es um Schlaflieder geht, setzt das Kinderhaus Mikado in Bietigheim-Bissingen auch auf Klassiker. Wichtiger sei jedoch, auf das jeweilige Kind einzugehen: „Wir passen das Schlafritual individuell an die Bedürfnisse der Kinder an“, sagt Sara Erol, Erzieherin im Kinderhaus, und ergänzt: „Meistens sind es die Lieder, die die Kinder von zu Hause kennen.“

Dabei gehe es nicht um den perfekten Gesang oder gar den perfekt auswendig gelernten Text, sondern um das sichere Umfeld, das durch Schlaflieder vermittelt werde, erklärt Erol. „Es gibt auch Kinder, die ‚Alle meine Entchen’ hören wollen“, so die Erzieherin weiter. Andere hingegen wollen kein Schlaflied für den Mittagsschlaf hören.

In Absprache mit Eltern

Mit wenigen Ausnahmen halten im Mikado alle Kinder unter drei Jahren einen Mittagsschlaf. Bei den Drei- und Vierjährigen wird es individuell entschieden. „Das bespricht man vorab mit den Eltern“, sagt Erol. Generell werden im Kinderhaus Mikado viele Rituale in Absprache mit den Eltern abgehalten. Zum einen werden neue Abläufe durch das Kinderhaus im Alltag der Kinder eingeführt und zum anderen werden Traditionen vom Elternhaus übernommen. Im Kinderhaus Mikado fällt ein Teil der Mittagsschlaf-Tradition gleich aus: Nach dem Mittagessen werden die U3-Kinder um 12 Uhr bettfertig gemacht. Das heißt, sie bekommen eine frische Windel und werden ins Bett gebracht. „Manche Kinder brauchen es, dass ihnen über den Rücken gestreichelt wird und andere haben eine Spieluhr“, sagt Sara Erol, die bereits seit drei Jahren im Kinderhaus Mikado arbeitet. „Gerade bei den U3-Jährigen sind solche Rituale extrem wichtig“, erklärt die Erzieherin, „das gibt ihnen Sicherheit.“ Nicht immer werde dabei auch ein bestimmtes Schlaflied gesungen, sagt Sara Erol: „Ich summe manchmal einfach nur.“ Auch das habe eine beruhigende Wirkung auf die Kinder.

Das zeigen auch verschiedene Studien, wie die des Great Ormond Street Hospital (GOSH) in London. Das Krankenhaus zeigt durch seine Studie, dass vor allem kranke Kinder durch Schlaflieder einen ruhigeren Puls, weniger Angst und Schmerzen verspürten. In der Studie wurde Kindern im Alter von sieben Tagen und vier Jahren, die an Herz- oder Atemwegserkrankungen leiden, entweder zehn Minuten vorgesungen, eine Geschichte vorgelesen oder es wurden keine Interaktionen durchgeführt. Dabei fanden die Ärzte heraus, dass es nicht um die reine Aufmerksamkeit geht, die die Kinder auch beim Geschichten vorlesen erhalten, sondern um die Musik und das selber singen. Denn auch vom Band abgespielte Lieder zeigten nicht die gleiche Wirkung wie vorgesungene Schlaflieder. In der Studie heißt es: „Babys und Kleinkinder reagieren zuerst auf die Stimme und dann die Instrumente.“ Dabei seien mehrere Instrumente irritierend und die Mimik des Sängers spiele ebenfalls eine wichtige Rolle.

Kein Schlafzwang

Diese Wirkung erlebe auch Sara Erol in ihrem Berufsalltag. Wenig verwunderlich also, dass Musik ein Teil der Erzieherausbildung ist. „Schlaflieder haben wir jedoch nicht behandelt“, sagt Erol. Bis alle Kinder eingeschlafen sind, könne es eine Viertelstunde dauern, sagt sie. So manch ein Erwachsener werde wohl neidisch bei der Dauer des Mittagsschlafs: Von 12 bis 14.30 Uhr können die Kinder im Mikado schlafen. „Es wird bei uns aber kein Kind zum Schlafen gezwungen“, betont Erol. Wenn ein Kind nicht schlafen kann oder will oder früher aufwacht, dann dürfe es spielen, berichtet die Erzieherin. In diesem Sinne: „Guten Abend, gut’ Nacht...“.