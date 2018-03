Kabarett Satirisches Haar in der Suppe

Bietigheim-Bissingen / Bettina Nowakowski

Am Ende und am Anfang steht Mutters Pilzsuppe. Die mag er zwar nicht, löffelt sie aber aus. Genauso wie die Rückschau auf sein Leben, denn der österreichische Kabarettist Stefan Waghubinger ist nach seiner gescheiterten Ehe wieder auf dem elterlichen Dachboden gelandet. Dort sinnierte er über die Liebe und den Sinn des Lebens überhaupt zwischen alten Fernsehzeitschriften, Koffern und Gerümpel. „Jetzt hätten die guten Tage kommen können“ heißt das Programm von Stefan Waghubinger, der seit 25 Jahren in der Nähe von Stuttgart wohnt, Theologie studierte und seit 2009 auf den Kleinkunstbühnen steht. Mehrere Auszeichnungen und unzählige Fernsehauftritte haben den geborenen Österreicher bekannt gemacht, und so spielte Waghubinger am Freitagabend vor ausverkauftem Haus im Kleinkunstkeller in Bietigheim.

Er ist einer, der sein Publikum vom ersten Moment an in seinen Bann zieht. Scheinbar banal beginnt er zu plauschen, wirkt fast ein wenig unsicher und schüchtern, immer wieder sucht er die Rückversicherung zu seinen Aussagen beim Publikum. Fast beiläufig aber dann der tiefschwarze Humor und treffsichere Pointen, sodass zwischen all den Lachern einem zwischendurch auch mal das Lachen im Halse stecken bleibt. Der so biedermännisch wirkende „Gutmensch“ ist gar keiner, sondern ein Meister des geistreichen Wortwitzes, dessen anscheinende Naivität dem Leben gegenüber tief in seelische Befindlichkeiten führt, die ebenso wahr wie aus dem Leben gegriffen sind.

Kurzweilig und geistreich

„Der Preis dafür, dass die Leute nach deinem Tod sagen, dass du ein guter Mensch warst, ist, dass du so lebst, dass sie zu deinen Lebzeiten sagen, du bist ein Depp“, ist so eine Wahrheit. Oder „die Erkenntnis, dass etwas zu spät ist, kommt meist nicht rechtzeitig.“ Und natürlich weiß Stefan Waghubinger „oft schon vorher, was passiert – und dann kommt’s doch anders.“

Nicht nur alltägliche Lebenserfahrungen wie Scheidung („Ich will nicht schlecht über meine Frau reden – aber wer soll es denn sonst tun“) brachte Stefan Waghubinger auf den Punkt, sondern auch politische und religiöse Ansichten. So könne er natürlich die Menschen verstehen, die aus ihrem Land fliehen. „Aber wenn die alle in meine Richtung fliehen, weicht man halt aus, der eine nach links, der andere nach rechts.“ Das Leben an sich habe viele Sollbruchstellen, nicht nur bei technischen Geräten wie elektrischen Zahnbürsten, sondern auch „Beziehungen haben Sollbruchstellen“. Früher sei nicht alles besser gewesen, auch da habe man schon Witze über Minderheiten gemacht, zum Beispiel über dicke Kinder. Die gebe es heute zwar auch noch, „aber nicht mehr als Minderheit“.

Zwei Stunden lang philosophierte Stefan Waghubinger satirisch über das Leben an und für sich, angenehm unaufgeregt und damit umso einprägsamer. Der Dachboden als Kulisse bot die ideale Projektionsfläche für alles, was einem widerfahren kann: „Plötzlich hat man keinen Boden mehr unter den Füßen und dann hat man Angst ohne Grund.“

Erst nach lang anhaltendem Applaus und einer Zugabe ließ das begeisterte Publikum den Ausnahmekabarettisten von der Bühne gehen. Und nahm die Erkenntnis mit nach Hause, dass man „immer ein Haar in der Suppe findet, weil man immer danach sucht“ und weil, wie Stefan Waghubinger großartig an diesem kurzweiligen wie geistreichen Kabarettabend bewies, auch immer eins drin ist.