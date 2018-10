Kunst Roboter als Meditationsmaschinen

Von Gabriele Szczegulski

Roboter sollen in der industriellen Fertigung den Produktionsprozess beschleunigen, eventuell sogar den Menschen bei der Arbeit ersetzen. Bei der Dürr AG werden Roboter gefertigt, die dann vor allem für die Lackierung von Autos oder Möbeln verwendet werden. Die drei kleinen Roboter, die der Stuttgarter Künstler Joachim Fleischer für ein Kunstwerk verwendete, speien sozusagen Farben, mit denen Motorradhelme oder Kleinmöbel lackiert werden. Für das Kunstwerk von Fleischer, das er für das Produktionsfestival „Drehmoment“ der Kulturregion Stuttgart konzipierte, speien sie Licht.

Die Städtische Galerie Bietigheim-Bissingen hat sich mit den Künstlern Pia Lanzinger, Nandor Angstenberger und Joachim Fleischer an dem Projekt der Kulturregion beteiligt. Die drei arbeiteten jeweils mit einer lokalen Firma zusammen, deren Produktion sie zu Kunstwerken inspirierte. Parallel gibt es in der Städtischen Galerie eine Ausstellung, in der die Künstler ihr Werk vorstellen. Pia Lanzinger hat mit einer szenischen Aufführung mit Mitarbeitern der Bietigheimer Firma Atlanta das Produkt „Arche Atlanta“ schon vorgestellt. Nandor Angstenberger präsentierte in der Galerie Werke, die er aus Produktionsteilen der Löchgauer Firma Konzelmann fertigte. Und auch Joachim Fleischer stellte seine Performance mit drei Robotern namens „Weiße Zeit“ schon vor. Am Donnerstagabend lud er Interessierte noch einmal in die Firma Dürr ein, mit ihm über das Werk zu sprechen.

In einem ersten Schritt hatte er sich die Produktion in der Firma erklären lassen und eine Fotoserie zum Thema „Mensch und Maschine“ konzipiert. Die künstlerisch komponierten Fotos sind im Foyer von Dürr zu sehen.

Roboter sorgen dafür, dass die Produktion schneller vonstattengeht. Auch wenn sie vollkommen ohne Menschenhand funktionieren, der Mensch, so stellte Fleischer im Gespräch klar, programmiere sie. Dazu benötigte der Stuttgarter komplexe Programmierkenntnisse, die ihm sogar der Leiter der Entwicklung, Vorstand Dr. Hans Schumacher, erstaunt bestätigte: „Wir würden Joachim Fleischer sogar als Programmierer einstellen“, sagte er. Normalerweise schafft der kleine Dürr-Roboter bis zu acht Meter Lackierstrecke in einer Sekunde. Diese Schnelligkeit entschleunigte Fleischer als Erstes: „In der Performance nutze ich nur ein Prozent ihrer Leistung und entschleunige sie, das macht sie zu einer Meditationsmaschine.“ Fleischer befasste sich eingehend mit der Technologie: „Man muss das Innerste der Roboter kennen, denn auch sie haben Schwächen, die nutzte ich aus.“ Der Künstler nutzte seinen Einfluss auf die Maschine, auch, um zu zeigen, dass der Mensch bestimmt, was der Roboter macht. „Sie können auch langsam“, sagt er. Es interessiere ihn, mit seinen Installationen Fragen aufzuwerfen, ohne den Zeigefinger zu heben und vor Automatismus und dem Wegfall der menschlichen Arbeit zu warnen. „Ich klage nicht an, ich stelle Fragen und habe den Funken Hoffnung, dass durch meine Art der Entfremdung die Sache mit dem zunehmenden Automatismus gut ausgeht.“ Man müsse immer wieder darauf hinweisen, dass der Mensch immer noch Einfluss darauf habe, wie weit die Maschinen in unser Leben eingreifen.

Statt zu lackieren, komponieren die Roboter eine Licht-Choreografie, die mit Hell-Dunkel-Kontrasten spielen. Die High-Tech-Roboter werden mit ganz einfachen Objekten, wie einem einfachen Metallregal, einem Holzquader oder einem Netz zusammengebracht. Sie beleuchten diese Gegenstände. „Das ist eine Formenwelt, die mir in ihrer Einfachheit bekannt ist. Ich reduziere und entschleunige“, so Fleischer.

Seit 30 Jahren beschäftigt sich der Stuttgarter mit Lichtinstallationen. „Licht in bewegter Form ist nie langweilig, deswegen brauche ich auch kein farbiges Licht“, sagt er. Mit dem weißen Raum und weißem, hartem Industrielicht schafft er eine Neutralität, die nicht entlarvend sei, sondern neutral darstelle. „Die Kontraste werden betont“, das reiche, so Fleischer. Farbe würde die Interpretationsrichtung vorgeben, das wolle er nicht. In der Performance bewegen sich die Roboter zwar ganz eng miteinander getaktet, jedoch merkt man fast so etwas wie Individualität, Vermenschlichung. Der Betrachter vergisst nach neun Minuten, dass es Maschinen sind. „Ja, das ist der Beweis, dass ein Mensch sie programmiert hat“, so Fleischer.

Info Das Foyer von Dürr in der Carl-Benz-Straße 34 mit der Installation ist für die Öffentlichkeit an folgenden Terminen geöffnet: Noch bis zum 27. Oktober, jeweils montags, mittwochs und freitags von 16 bis 19 Uhr sowie samstags von 15 bis 18 Uhr.