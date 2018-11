Diamantene Hochzeit Rezept für die Ehe: Respekt und Freiheit

Bietigheim-Bissingen / Vivien Staib

Es war eine schicksalhafte Begegnung am Ludwigsburger Bahnhof, die die aus dem damaligen Jugoslawien stammende Theresia Schwachtje und den Bayer Adolf Peter Egner vor über 60 Jahren zusammenbrachte. Heute teilen die beiden seit 60 Jahren ihr Leben als Ehepartner und feiern ihre Diamant-Hochzeit. „Es war ein glücklicher Zufall, dass Theresia und ich uns an jenem Tag am Bahnhof trafen. Sie war mit ihrer guten Freundin Inge unterwegs, die ich bereits vorher mit Freunden im Freibad mal getroffen hatte“, erzählt Adolf Egner.

„Ich wohnte mit meiner Familie in Bietigheim. Das war damals noch ein weiter Weg vom alten Bahnhof bis zu meinem Elternhaus. Damals brachte mich Adolf nach Hause, da der Weg durch einen dunklen Wald führte“, erinnert sich Theresia Egner. Kurz nach der schicksalhaften Begegnung führte der damals 20-Jährige die vier Jahre ältere Bietigheimerin in ein Café nach Ludwigsburg aus. Danach folgten viele weitere Verabredungen. „Das Pendeln war damals sehr zeitaufwendig, aber die Züge fuhren stündlich, das war echt super. So trafen wir uns regelmäßig und gingen viel zusammen aus“, so der 83-Jährige Adolf Egner.

Das Paar heiratete am heutigen Tag vor genau 60 Jahren und begab sich dann schnell auf Wohnungssuche. „Das erwies sich in den 50er-Jahren als sehr schwierig. Viele Gebäude im Buch wurden neu gebaut. In unsere jetzige Wohnung sind wir erst eingezogen, als unsere Tochter bereits auf der Welt war“, so Egner.

Nach der Hochzeit zog Adolf Egner nach Bietigheim und lebte übergangsweise mit seiner Ehefrau und ihrem ersten Kind bei Theresias Eltern. Die Egners haben eine Tochter und einen Sohn. Sie sind außerdem Großeltern von sieben Enkeln und fünf Urenkeln. Das lange Eheglück, so weiß Adolf Egner, hält nur, wenn man sich gegenseitig achtet und respektiert: „Es ist wichtig, sich gegenseitig Freiheiten zu lassen und sich bis ins hohe Alter hin zu respektieren. Wir waren vor der Hochzeit und sind uns noch immer 100 Prozent sicher, dass wir zusammengehören“, so der ehemalige Bayer aus Altenmarkt an der Alz.

Auf dem Tisch des Ehepaars stehen weiße Rosen, genau dieselben, die 1958 Theresias Hochzeitsstrauß zierten. Seit ihrer Hochzeit bringt Adolf Egner seiner Ehefrau wöchentlich Blumen vom Wochenmarkt mit.

Das Ehepaar war bereits in vielen Ländern und auf vielen Kontinenten zu Gast. Zusammen reisten sie viel, bis ins hohe Alter hinein und noch immer. „Wir sind natürlich oft in meine Heimat nach Bayern gereist und waren dort viel wandern. Unsere Kinder wollten ans Meer, also haben wir einen Kompromiss gefunden“, erzählt Adolf Egner. Als Familie bereisten sie Spanien, viele Regionen in Italien und ferne Ziele wie Argentinien und die USA. Doch auch getrennt mit Freunden verreisten sie viel und ließen sich so ihre Freiräume. Gemeinsam bereisten sie die ehemalige Heimat von Theresia, selbst wenn dies für die Jugoslawin eine schwere Erfahrung war. „Ich erkannte sofort die Straßen und die Orte wieder. Heute ziert meine alte Heimat Massengräber und sie ist von der Geschichte gezeichnet“, so Theresia Egner.

Im Gespräch merkt man den beiden genau an, dass sie viel zusammen erlebt haben. Heute ist Theresia Egner durch einen Sturz im Vorjahr eingeschränkt und kann nicht mehr laufen. Adolf Egner kümmert sich selbstverständlich um seine pflegebedürftige Frau: „Schließlich haben wir uns vor genau 60 Jahren gelobt, uns zu lieben, in guten wie in schlechten Zeiten. Und so haben wir das unser Leben lang auch gehandhabt und werden es in Zukunft auch noch tun.“