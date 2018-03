Kennenlernen Reger internationaler Austausch

Bietigheim-Bissingen / Uwe Mollenkopf

Erst vor Kurzem konnte Oberbürgermeister Jürgen Kessing 25 französische Schüler aus der Partnerstadt Sucy-en-Brie in Bietigheim-Bissingen begrüßen (die BZ berichtete). Am Donnerstag stand nun bereits der nächste internationale Besuch im Rathaus an: Kessing empfing 20 spanische Schüler und zwei Begleitlehrer sowie die deutschen Gastgeber im Ratssaal.

Bei den Gästen aus España handelt es sich um Austauschschüler der Ellentalgymnasien aus dem spanischen Schulzentrum in Aranjuez. Die Schüler werden laut einer Mitteilung der Stadtverwaltung bis zum 21. März Bietigheim-Bissingen und die Region erkunden. Der Austausch findet dieses Jahr bereits zum 17. Mal statt. Im Fokus stehen die Verbesserung der Kenntnisse in der deutschen beziehungsweise spanischen Sprache sowie das Kennenlernen der unterschiedlichen Kulturen.

Die Stadt Bietigheim-Bissingen, die Gymnasien und die Staatsgalerie in Stuttgart haben die Schüler bereits in Augenschein genommen. Auch Brezeln backen stand auf dem Programm. In den kommenden Tagen werden die spanischen Austauschschüler nun noch das Freiburger Münster besuchen, eine Stadtrallye durch die Altstadt von Schwäbisch Hall sowie eine Wanderung zu den Festungen Oberlimpurg und Comburg machen sowie das Mercedes-Benz Museum und das Schloss Ludwigsburg besuchen – ein umfangreiches Programm.

Doch nicht nur der internationale Austausch auf schulischer Ebene wird gepflegt, auch auf städtischer Ebene ist in diesem Jahr einiges geplant. Wie die Stadtverwaltung auf Anfrage mitteilt, ragen drei Höhepunkte im diesjährigen Partnerschaftsprogramm heraus.

50 Jahre Verbindung mit Sucy

Dabei handelt es sich zum einen um die Feier des 50-jährigen Bestehens der Partnerschaft mit Sucy-en-Brie in Frankreich. Dieses jährte sich bereits im vergangenen Jahr, denn am 6. Juni 1967 beschloss der Bietigheimer Gemeinderat die offizielle Begründung der Städtepartnerschaft mit der französischen Stadt.

Sucy liegt 17 Kilometer südöstlich von Paris und zählt circa 25 000 Einwohner. Dazu war 2017 eine Delegation aus Bietigheim-Bissingen nach Sucy-en-Brie gereist. Dieses Jahr steht jetzt der Gegenbesuch an: Vom 5. bis 8. Juli werden rund 40 Gäste aus Sucy nach Bietigheim-Bissingen kommen, um das Jubiläum hier zu begehen.

Die Verbindung nach Kusatsu in Japan ist etwas älter. Seit 1962, also seit über 55 Jahren, bestehen die freundschaftlichen Bande zwischen Bietigheim-Bissingen und der rund 200 Kilometer nordwestlich von Tokio gelegenen Stadt mit etwa 8000 Einwohnern. In diesem Jahr wird eine rund 30-köpfige Delegation aus Fernost vom 15. bis zum 18. Juni hier zu Gast sein, so die Stadtverwaltung.

Als weiterer Höhepunkt sei eine Reise der katholischen Kirchengemeinde nach Ungarn geplant. Sie wird vom 18. bis zum 25. Juni in Szekszárd, 153 Kilometer südlich von Budapest, weilen. Die Partnerschaft mit der rund 37 000 Einwohner zählenden ungarischen Stadt besteht seit 1989.