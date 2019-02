Bildung Realschule präsentiert sich an 24 Stationen

Bietigheim-Bissingen / Uwe Mollenkopf

Der Zeitpunkt, an dem sich Viertklässler entscheiden müssen, welche weiterführende Schule sie besuchen, rückt näher. Am 13. und 14. März sind in Bietigheim-Bissingen die Anmeldetermine. Deshalb öffnen mehrere Schulen an diesem Wochenende die Pforten, um über ihre Angebote zu informieren und auch die Werbetrommel für sich zu rühren. Den Anfang machte am Freitag die Realschule im Aurain.

In den Räumen und Fluren der Realschule wuselte es gestern Nachmittag. Zahlreiche Schüler und Pädagogen waren im Einsatz, um den kleinen und großen Besucher ihre Schule zu zeigen. Im Musiksaal demonstrierte der Schulchor sein Können, im Technikraum wurden Schlüsselanhänger gebastelt, es gab ein Reaktionsspiel, in der Sporthalle stellte sich die Zirkus AG vor, und es herrschte viel Betrieb an der Kletterwand. Insgesamt 24 Stationen, inklusive Cafeteria, waren es, die über das Angebot an der aktuell rund 800 Schüler zählenden Schule informierten.

Vor allem ging es um die Vorstellung des Schulprofils. Darüber gab Rektor Claus Stöckle im Musiksaal Auskunft, in den verschiedenen Räumen konnte man einzelne Themen vertiefen.

Etwa das Profil bilingualer Unterricht, den es seit einem Jahr gibt. Dabei erhalten die Schüler in zwei Sachfächern teilweise Unterricht in der ersten Fremdsprache Englisch. In Klasse 5 wird mit den beiden Fächern Biologie und Sport begonnen, erläutert Lehrerin Judith Eckstein. Die weiteren Fächer in den Klassen 6 bis 10 sind Geographie, Musik und Bildende Kunst. Bei den Klassenarbeiten dürfen die Antworten aber wahlweise in Englisch oder Deutsch gegeben werden, auch im Unterricht kann man auf Deutsch antworten. Das Angebot ist begehrt, für die bilinguale Klasse habe es mehr Bewerber als Plätze gegeben, sagt Lehrer Felix Kron.

Ganztag wahlweise

Ein weiteres Profil sind die Gesangsklassen, die in den Klassenstufen 5 und 6 angeboten werden. Sie richten sich an musikinteressierte Schüler, Ziel sind unter anderem die Entwicklung der Stimme, die Stärkung der Konzentrationsfähigkeit und die Weiterentwicklung der eigenen Persönlichkeit. Die Teilnahme im Chor ist dabei verpflichtend.

In einem Raum waren Auskünfte zur Ganztagsbetreuung zu erhalten, die an der Realschule wahlweise angeboten wird. „Viele Eltern finden es schön, dass es diese Wahlmöglichkeit gibt“, erzählt Felix Kron. Derzeit werde das Angebot von 120 bis 130 Schülern genutzt. Stolz ist man auch auf den Schulsanitätsdienst. 21 Schüler sind inzwischen ausgebildete Schulsanitäter, das sei die zweitgrößte Gruppe im Landkreis, so ist zu erfahren.

Nur ein Bereich ist an diesem Tag tabu und abgesperrt: Die Räumlichkeiten, die im Januar von einem Wasserschaden beschädigt wurden (die BZ berichtete). Der Physik- und der Chemieraum sind immer noch nicht benutzbar, der Schaden betrage mehrere 100 000 Euro, sagt Kron. Doch die Schüler müssen derweil nicht auf diese Fächer verzichten: Inzwischen wurde provisorisch für Ersatz gesorgt.