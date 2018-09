Schwerpunkt Bahnhöfe Rat sah anfangs keine Vorteile

Bietigheim-Bissingen / Uwe Mollenkopf

Die Eisenbahn galt im 19. Jahrhundert als das Zeichen des Fortschritts schlechthin. So wie heutzutage die Digitalisierung. Doch die Begeisterung in Bietigheim für den Bahnhofsbau, der kurz vor der Jahrhundertmitte die neue Mobilität auf Schienen zu ihnen bringen sollte, hielt sich stark in Grenzen. „Die städtischen Kollegien können in der Errichtung der projektierten Nordbahn keine Vorteile für die Stadt finden, welche die damit für die Markung verbundenen Nachteile aufwiegen würden“, heißt es in einer von Hermann Roemer in seiner Stadtgeschichte zitierten Antwort des Stadtrats vom Februar 1845 auf eine Anfrage aus Heilbronn, wo man den Eisenbahnbau beschleunigen wollte. Genützt haben die Bedenken nichts, bereits ein Jahr später, 1846, begann der Bahnhofsbau.

Die angesprochene Nordbahn war die erste württembergische Eisenbahnlinie. Die erste Strecke wurde im Oktober 1845 von Cannstatt nach Untertürkheim eröffnet, im Herbst 1846 war die Strecke Cannstatt – Ludwigsburg fertig. Endziel war zunächst Heilbronn, dazwischen war als weiterer Haltepunkt Bietigheim geplant.

Die Gründe, warum man in Bietigheim zunächst Bedenken bezüglich des Bahnhofsprojektes hatte, waren unterschiedlicher Natur. Zum einen gab es grundsätzliche Kritik: Wie Regina Ille-Kopp, die Leiterin des Stadtmuseums, in einem Vortrag beim Geschichtsverein deutlich gemacht hat, ging die Befürchtung in der Stadt um, das neue Verkehrsmittel vernichte Arbeitsplätze. In der von Roemer zitierten Antwort des Stadtrats wird kritisiert, dass durch die Bahn die hiesigen Güterparzellen zerstückelt würden. In der Stadtchronik „Bietigheim 889 bis 1989“ wird angeführt, dass die Stadt mit einer Eingabe versucht habe, zu erreichen, dass der Bahnhof näher an die Stadt gerückt werde. Das heißt, die Verfasser der Eingabe wollten ihn, aber nicht an diesem Standort, zwei Kilometer südlich der Stadtgrenzen in zuvor völlig unbebautem Gelände.

Anschluss an Bahn nach Baden

Doch damit mussten sich die Bietigheimer abfinden. 1846 entstand zunächst das eigentliche Bahnhofsgebäude, hinzu kamen dann noch Güterschuppen, eine Lokomotiven-Remise und ein Gebäude mit Dienstwohnungen. 1847 wurde die Strecke Ludwigsburg – Bietigheim eröffnet, ein Jahr später war die Strecke nach Heilbronn fertig.

Bietigheim wurde zum Eisenbahnknotenpunkt, als einige Jahre später auch noch die Westbahn hier angedockt wurde. Zuvor hatten einige knifflige Probleme gelöst werden müssen. Abstimmungen mit Baden waren nötig, da die Westbahn bis Bruchsal führen sollte. Frühere Pläne sahen Eglosheim oder Tamm als Knotenpunkte vor, schließlich entschied sich Baumeister Karl Etzel für Bietigheim, weil von dort aus das Enztal besser überquert werden konnte. Letzteres geschah mit dem Bietigheimer Viadukt, der von 1851 bis 1853 gebaut wurde. Im Oktober 1853 wurde die Westbahn in Betrieb genommen. Die Nordbahn hatte mittlerweile schon ein zweites Gleis. 1879 wurde der Bietigheimer Bahnhof auch noch an die Bahn nach Backnang angeschlossen (über den inzwischen stillgelegten Ast nach Beihingen-Heutingsheim).

Trotz der anfänglichen Befürchtungen freundeten sich die Bietigheimer nach und nach mit ihrem Bahnhof an. Bereits 1847 stellte man fest, dass der Bahnbau auch Arbeitsplätze brachte. Hinzu kam „eine noch nie gekannte Mobilität“, so Regina Ille-Kopp in ihrem Vortrag. „Dreimal täglich nach Stuttgart und zurück für Preise zwischen 21 und 54 Kreuzern“ habe viele neue Chancen bedeutet. Die wirtschaftliche Bedeutung der Bahn in Verbindung mit der Nord- und Westbahn lag in der Ansiedlung von Industriebetrieben. Nach einigen kleineren Betrieben ab Ende der 80er-Jahre folgten 1899 die Linoleum-Werke Nairn AG als Großbetrieb. Auch für Gasthäuser wurde das Bahnhofsumfeld interessant.

Die weitere Stadtentwicklung war dadurch gekennzeichnet, dass die Fläche zwischen Bahnhof und Stadt nach und nach auch mit Wohnbebauung aufgesiedelt wurde. Den Anfang machte 1906 die Arbeitersiedlung „Köpenick“ gegenüber dem DLW-Gelände.

Der Bahnhof brachte der Stadt damit trotz der anfänglichen Skepsis sehr viel: Mobilität, Arbeitsplätze, einen Anstoß für die Stadtentwicklung und mit dem Viadukt auch noch ein Wahrzeichen.