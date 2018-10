Schule Radschulwege: Vorschläge gesucht

bz

Bietigheim-Bissingen Die Stadt Bietigheim-Bissingen wird in Zusammenarbeit mit den Schulen und mit der Arbeitsgemeinschaft Radschulwegplan die Radschulwegpläne aktualisieren. An dieser Aktualisierung beteiligen sich alle weiterführenden Schulen in Bietigheim-Bissingen: die Realschule Bissingen, die Realschule im Aurain, die Schule im Sand, die Waldschule, die Gustav-Schönleber-Schule, das Berufliche Schulzentrum Bietigheim-Bissingen und die Gymnasien im Ellental, teilt die Stadt mit.

Die Arbeitsgemeinschaft besteht aus Eltern und Lehrern, sie wurde Anfang 2011 gegründet und wird seitdem von Bernhard Krumwiede geleitet. In dieser Zeit wurden 237 Problemstellen überwiegend von Schülern identifiziert. Davon sind laut Stadt 115 Problemstellen beseitigt. Oberbürgermeister Jürgen Kessing betonte in einem Schreiben an alle Eltern, Lehrer und Schüler, wie wichtig der Stadt diese Pläne sind.

Die Radschulwegpläne basieren auf Schülerbefragungen, da die Schüler ihren Radschulweg am besten kennen. Im November werden die Schüler über ihr allgemeines Mobilitätsverhalten befragt. Im Frühjahr 2019 wird an den Schulen die Befragung konkret zu den Radschulwegen durchgeführt. Sämtliche Ergebnisse werden für die Aktualisierung der Radschulwegpläne und für die Verbesserung der Radschulwege genutzt.