Barrierefreiheit Praxis zeigt Schwachstellen

Bietigheim-Bissingen / Rena Weiss

Unabhängig sein, diesen Wunsch hat wohl jeder – vor allem aber Menschen mit einer Behinderung oder körperlichen Einschränkungen. Da sollte der Bus eine Hilfe sein, ist er aber nicht immer. In Bietigheim-Bissingen fahren Spillmann-Busse, Niederflurbusse, die zum einen mit einer Rampe versehen sind und zum anderen mit einer Absenktechnik. „Wir können unsere Busse bis zu sechs Zentimeter absenken. Das kommt allen Fahrgästen zugute“, sagt Tobias Hähnle, der bei dem Busunternehmen für die ÖPNV-­Planung und das Qualitätsmanagement zuständig ist. Das fördere auch die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer.

Hähnle nahm am Mittwoch bei einer Testfahrt des Vereins „Barrierefreie Stadt Bietigheim-Bissingen“ teil. Gemeinsam mit der Vereinsvorsitzenden Luise Völkel, Vereinsmitglied Hans-Joachim Sämann und Hoch- und Tiefbauamtsleiter Claus-Dieter Jaisle testeten sie, wie gut man mit Rollstuhl und Rollator an den Bushaltestellen Bahnhofstraße 2 am Ärztehaus sowie an der IKEA-Haltestelle in der Heinkelstraße ein- und aussteigen kann.

16, 18, 21 und 24 – was wie Lottozahlen klingt, sind die möglichen Höhen der Bordsteine. In Bietigheim-Bissingen gibt es 143 Bushaltestellen. 126 davon haben eine Bordsteinhöhe zwischen 0 und 12 Zentimeter und 16 sind 16 Zentimeter hoch. Bis auf die Haltestelle am Ärztehaus in der Bahnhofstraße. Dort wurde ein sogenannter Kasseler Sonderbord mit 21 Zentimeter Höhe verbaut. Dieses Design zeichnet sich dadurch aus, dass es besonders glatt und abgerundet ist. Dadurch kann ein Bus ohne großen Reifenverschleiß drauf fahren, wodurch der Abstand von Bus zum Bordstein verringert wird. Das ist besonders für Rollstuhlfahrer, Rollatornutzer oder Eltern mit Kinderwagen wichtig.

Denn die Testfahrt zeigt, ist der Abstand zu groß können die Räder in den Spalt zwischen Bus und Bordstein rutschen und erschweren den Einstieg oder machen ihn ohne Hilfe gar unmöglich. So tatsächlich auch in der Bahnhofstraße. „Deswegen machen wir diese Testfahrten: Nur die Praxis zeigt, ob es wirklich funktioniert“, sagt Völkel als Hans-Joachim Sämann im Rollstuhl sitzend versucht, in den Bus zu rollen. „Wenn mir einer hilft, den Rollstuhl nach hinten zu kippen, dann geht es ohne Rampe“, sagt Sämann. Rausfahren kann er nur rückwärts und das, obwohl hier bereits ein Kasseler Bord verbaut ist, und der Fahrer die Bushaltestelle gerade anfahren kann. Denn kurvige Bushaltestellen können den Abstand zum Bordstein vergrößern.

„Doch das ist besser als nichts“, versichert Völkel. Der Verein „Barrierefreie Stadt Bietigheim-Bissingen“ wurde 2016 gegründet, um die Stadt genau in diesem Bereich voranzubringen. Und die hat einen Umsetzungsplan erarbeitet, um bis 2022 barrierefrei zu sein. Vorgestellt werde dieser dem Technischen Ausschuss am Donnerstag, 26. April, 18 Uhr, im Bissinger Rathaus. Bis dahin halte sich Hoch- und Tiefbauamtsleiter Jaisle noch bedeckt. Doch erklärt er gegenüber der BZ, dass ein Umbau einer Bushaltestelle circa eine Woche dauert und zwischen 15 000 und 18 000 Euro kosten könne. Die Stadt versucht den Umbau mit Straßenbauarbeiten zu kombinieren. Die Höhe werde sich jedoch von Haltestelle zu Haltestelle unterscheiden, doch sollten alle mindestens 18 Zentimeter hoch werden.