Akademietage Populisten gab es schon im antiken Athen

Bietigheim-Bissingen / Frank Ruppert

Zum Auftakt der Akademietage im Bietigheimer Kronenzentrum (14. und 15. November) hält der Stuttgarter Geschichtsprofessor Holger Sonnabend am Montag, 22. Oktober, ab 19 Uhr den Vortrag „Aufstieg und Fall von Demokratien in der Antike – Unterschiede und Parallelen zu heute“. Im Gespräch verrät er, wie es zur ersten Demokratie der Welt im 6. und 5. Jahrhundert vor Christus kam und was das alles mit Donald Trump zu tun hat.

Herr Professor Dr. Sonnabend , in Ihrem Vortrag geht es um die früheste Demokratie der Weltgeschichte im antiken Athen. Gab es damals auch schon Parteien wie die AfD?

Holger Sonnabend: Anders als heute gab es damals keine Parteien. Die erste Demokratie war eine direkte Demokratie. Ein Problem, mit dem es die antike Demokratie immer zu tun hatte, waren die Demagogen. Heute würde man das mit Populisten übersetzen. Einer dieser Demagogen war ein einfacher Gerber, der hieß Kleon. Er spielte sich als Volkstribun auf. Die Tageszeitung „die Welt“ hat ihn den Donald Trump der Antike genannt. Dazu werde ich im Vortrag ein paar Worte sagen.

War das denn mit ein Grund, warum die Demokratie damals unterging?

Das ist ganz erstaunlich: Die antike Demokratie ging nicht durch innere Ursachen wie Flügelkämpfe unter, sondern durch einen außenpolitischen Einschnitt. Es kam die Zeit Alexanders des Großen und dann war Monarchie angesagt.

Gab es damals Kämpfer für die Demokratie?

In der Tat. Das sind die bekanntesten Demokraten dieser Zeit gewesen. Sie haben die Parole „Freiheit und Autonomie“ geprägt. Der berühmteste ist Demosthenes, der nicht müde wurde, zum Kampf für die Demokratie aufzurufen. Tragischerweise starb er in dem Jahr, in dem die Makedonen die Demokratie in Athen abschafften.

Was hat die Leute in der Antike bewegt, überhaupt eine Demokratie zu installieren?

Das ist eine der spannendsten Fragen überhaupt. Eigentlich war die Demokratie nicht gewollt, sondern ist eher zufällig entstanden. Außerdem wurde die Demokratie von oben verordnet. Wie es dazu kam, werde ich im Vortrag genauer ausführen.

War die Demokratie damals auch wehrhaft?

Zu den Sicherungsmechanismen gehörte das Prinzip, dass man nie für mehr als ein Jahr in ein Amt gewählt wurde. Außerdem wurde die Besetzung der meisten Ämter ausgelost. Die wichtigste Maßnahme war das Scherbengericht: Einmal im Jahr konnte man auf eine Tonscherbe den Namen eines Mannes schreiben, der die Demokratie gefährdet. Der Politiker mit den meisten Stimmen musste dann meist für zehn Jahre das Land verlassen.

Gab es im antiken Athen auch Politikverdrossenheit?

Ja, das ist ein Phänomen, das auch die erste Demokratie kennengelernt hat. Viele hatten keine Lust mehr, zu Versammlungen zu kommen. Die Lösung für das Problem war die Erfindung der Diäten.

Wie sehen Sie mit dem Wissen aus der Antike die Zukunft der heutigen Demokratie?

Ich sehe die Zukunft eigentlich positiv. Aber Demokratie muss sich organisch entwickeln und man muss sensibel sein für die jeweiligen Gegebenheiten in den unterschiedlichen Regionen.

Wie lange hat es nach dem Ende der antiken Demokratie gedauert, bis Athen wieder demokratisch war?

Ein demokratisches Griechenland gab es erst nach dem Ende der türkisch-osmanischen Herrschaft in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. 2200 Jahre mussten die Griechen darauf warten. Das kann auch als ein Appell dafür verstanden werden, dass man mit dem Gut Demokratie sorgsam umgehen muss.