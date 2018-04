Autos Pforzheimer Straße: Stadt sieht keinen Handlungsbedarf

Bietigheim-Bissingen / Uwe Mollenkopf

Die erlaubte Geschwindigkeit beträgt Tempo 30, zwei Verkehrsschilder „Vorsicht Kinder“ auf 100 Metern mahnen die Autofahrer zur Vorsicht. Doch nicht jeder hält sich daran. In einem Brief an die Stadtverwaltung haben Bewohner der Pforzheimer Straße 12, 14 und 16 Alarm geschlagen: Das Verkehrsaufkommen habe stark zugenommen, und es werde viel zu schnell gefahren, heißt es in einem „Hilferuf“ an die Stadt. Doch im Rathaus sieht man keine Möglichkeit, die Wünsche der Anwohner zu erfüllen.

Die genannten Gebäude liegen gleich an der Einmündung der Pforzheimer Straße in die Schwarzwaldstraße. Über diesen Abschnitt läuft auch die Zufahrt zum Alten- und Pflegeheim „Haus an der Metter“, das umfangreich saniert und erneuert wurde. Ganz am Ende der Straße liegt der Friedhof St. Peter. „Ob Ringlinie, städtische Fahrzeuge, Lieferanten, Pflegedienste, Friedhofsbesucher und Anwohner, es ist zu beobachten, dass der größte Teil zu schnell und die ersten drei Genannten viel zu laut durch die Straße fahren“, heißt es in dem anonymen Schreiben der empörten Anwohner. Tempo 30, die Verkehrsschilder „Vorsicht Kinder“ und das Rechts-vor-Links-Gebot an der Einmündung der Goethestraße würden ständig missachtet.

Lebensqualität leidet

Besucher der Süddeutschen Gemeinde und Rollstuhlfahrer vom Altenheim seien dadurch gefährdet, so das Schreiben. Durch den Lärm könnten die Balkone tagsüber kaum noch ohne Gehörschutz genutzt werden. Nachts werde die Nachtruhe durch „Raser“ gestört. Es gebe Lärm praktisch rund um die Uhr. „Unsere Lebensqualität wird dadurch immer mehr eingeschränkt“, so die Verfasser.

Um Abhilfe zu schaffen, werden mehrere mögliche Maßnahmen vorgeschlagen. So fordern die Anwohner ein Tempolimit von 20 Stundenkilometern von der Schwarzwaldstraße bis „Reifen Roller“. Alternativ wird ein sogenanntes „Berliner Kissen“ verlangt. Darunter versteht man eine bauliche Erhebung quer zur Fahrtrichtung, die zu einer Geschwindigkeitsdämpfung führen und damit zur Verkehrsberuhigung beitragen soll. Darüber hinaus wird ein „Blitzer“ zur Geschwindigkeitskontrolle ins Spiel gebracht – mit Verweis auf die Gemeinden Erligheim und Pleidelsheim, wo die Einhaltung der Tempo-30-Regelung mithilfe mehrerer stationärer Messanlagen funktionieren würde.

Bodenschwellen nicht zulässig

In der Stadtverwaltung hat man das Schreiben geprüft. Doch: „Die Vorwürfe lassen sich nicht verifizieren“, erklärt Sprecherin Anette Hochmuth. Es seien dort mehrfach Geschwindigkeitsmessungen vorgenommen worden, doch die Zahl derjenigen, die schneller fuhren als erlaubt, habe nur um die 5 Prozent betragen. Zum Vergleich: Der Durchschnitt in der gesamten Stadt liege bei 15 Prozent. Unter diesen Umständen komme das Aufstellen eines stationären Blitzers nicht in Frage, aber auch Bodenerhöhungen scheiden aus. Denn Bodenschwellen seien mittlerweile nicht mehr zulässig, so Hochmuth, da dadurch Fahrzeuge beschädigt werden könnten. Nur noch dort, wo es bereits solche Schwellen gibt, genießen sie Bestandsschutz. Möglich sei eine Anhebung der Straße auf einem längeren Abschnitt, doch das ist sehr aufwendig, wogegen wieder die vergleichsweise geringe Überschreitungsquote bei den Messungen spricht. Insgesamt also wenig Hoffnung für die Anwohner.