Kunst Öffentliche Führung in der Galerie

Bietigheim-Bissingen / bz

Die wissenschaftliche Volontärin Regina Wendling führt am Sonntag, 29. April, 11.30 Uhr, durch die neue Ausstellung der Städtischen Galerie „Im Bann der Nordsee. Die norddeutsche Landschaft seit 1900“. Das teilt die Stadt mit. Auch am Dienstag, 1. Mai, findet um 16.30 Uhr eine öffentliche Führung mit Dr. Carla Heussler statt. Am Feiertag hat die Städtische Galerie von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Die Teilnahme an den Führungen kostet jeweils drei Euro, zuzüglich des Galerie-Eintritts.

Seit jeher haben das raue Meer und die weite, einzigartige Landschaft im Norden Künstler fasziniert: Dort, wo der Himmel die Erde zu berühren scheint, wo oftmals eine steife Brise weht, wo auf den Deichen die Schafe und auf den Weiden die Kühe grasen, fanden Maler stets viele inspirierende Sehnsuchtsorte, schreibt die Stadt in ihrer Ankündigung. Die Ausstellung zeigt neben bekannten Künstlern der Moderne – wie Emil Nolde, Karl Schmidt-Rottluff oder Franz Radziwill – insbesondere viele zu „entdeckende“ Künstler aus dem Norden von 1900 bis heute.

Außerdem ist im Historischen Gebäudeteil seit 21. April die Studioausstellung „Gustav Schönleber. Küstenfahrten an der Nord-und Ostsee“ bei freiem Eintritt zu sehen.

Maler-Workshop

Ein weiteres Angebot der Städtischen Galerie ist ein Workshop für Erwachsene mit Robert Würth. Im Rahmen der Nordsee-Ausstellung findet der ganztägige Workshop „Nordsee-Landschaften malen“ am Samstag, 28., und Sonntag, 29. April, ab jeweils 11 Uhr statt. Themen sind flache und weite Landschaften, Horizontlinien, Deiche und Wattlandschaften. Häuser, Schiffe, Windmühlen und Menschen als markante Zeichen in der Landschaftskomposition. Nach einem Rundgang durch die Ausstellung in Galerie findet der praktische Teil im Atelier von Robert Würth in Korntal-Münchingen statt. Die Teilnehmer malen mit Acryl und anderen wässrigen Techniken, Eitempera und Öl. Vorhandene Materialien (Malfarben, Malgründe, Pinsel) und Motiv-Ideen in Form von Skizzen, Fotos oder Web-Fundstücken dürfen mitgebracht werden, so die Stadt. Der Workshop ist für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet. Es fallen für beide Tage Kosten von 85 Euro an. Anmeldung unter (07142) 7 44 83.

Info Die Ausstellung „Im Bann der Nordsee. Die norddeutsche Landschaft seit 1900“ ist zu den Öffnungszeiten der Städtische Galerie zu sehen: dienstags, mittwochs und freitags von jeweils 14 bis 18 Uhr, donnerstags von 14 bis 20 Uhr und samstags, sonntags sowie an Feiertagen von jeweils 11 bis 18 Uhr.