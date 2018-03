Steinbruch Noch keine Entscheidung getroffen

Bietigheim-Bissingen / Rena Weiss

Die Betriebe Makadamwerk Schwaben und Steinbruch Fink in Bietigheim-Bissingen müssen schließen. Die Betriebsgenehmigung beider Betriebe lief Ende 2017 aus. Doch auch jetzt sieht man die LKW regelmäßig anrollen.

Das liegt zum einen daran, dass die in den zurückliegenden Jahrzehnten abgebauten Flächen wieder verfüllt und rekultiviert werden müssen, eine Aufgabe, die das Schotterwerk Fink in Abstimmung mit den zuständigen Behörden ausführt. Zum anderen ist das Makadamwerk noch in Betrieb. Auf BZ-Anfrage teilt das Landratsamt mit, dass das Makadamwerk Einspruch gegen die Entscheidung des Landratsamts, den Betrieb einzustellen, erhoben hatte. Das Werk stellte einen Antrag auf Verlängerung des Betriebs bis 31. Dezember 2019. „Wir haben diesen Antrag abgelehnt“, sagt Pressesprecher Dr. Andreas Fritz. Als Begründung wurde genannt, dass ein Weiterbetrieb aus „bauplanungsrechtlichen Gründen nicht genehmigunsfähig“ sei. Hiergegen hat jedoch das Makadamwerk Widerspruch eingelegt und auch einen entsprechenden Eilantrag beim Verwaltungsgericht Stuttgart gestellt.

Weiter in der Schwebe

Sowohl das Landratsamt als auch das Verwaltungsgericht teilen mit, dass noch keine Entscheidung getroffen wurde. Ein Sprecher des Gerichts fügt hinzu, dass es auch keine zeitliche Frist gebe, bis wann eine Entscheidung fallen müsse. Volker Schneider, Geschäftsführer des Makadamwerks Schwaben, wollte auf BZ-Anfrage keinen Kommentar zum laufenden Verfahren abgeben.

Die Frage, ob das Makadamwerk derzeit weiterbetrieben werden darf, sei jedoch Gegenstand des laufenden Verfahrens, teilt das Landratsamt mit. Doch: „In Anbetracht des offenen Ausgangs des Gerichtsverfahrens erfolgen derzeit keine Maßnahmen, die einem Gerichtsentscheid vorgreifen würden.“ Sollte der Einspruch abgelehnt werden, dann muss der Betrieb eingestellt werden und die Rekultivierung nimmt ihren Lauf. „Das gesamte Steinbruchgelände wird nach und nach aufgefüllt und rekultiviert“, sagt Fritz, „einen Zeitrahmen für den Abschluss der Rekultivierungsmaßnahmen können wir nicht benennen.“ Eine Umwandlung des Gebiets ist zudem rechtlich nicht erlaubt. Zumindest noch nicht. Denn durch den Bürgerentscheid im Juli 2016 gelte eine Drei-Jahres-Frist, in der die Fläche nicht umgewandelt werden darf.