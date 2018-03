Ellental Nikolaus-Olympiade begeistert kleine Kämpfer

Ellental / BZ

Vier Disziplinen beinhaltete die Nikolaus-Olympiade des Judo-Clubs Bietigheim. 24 Kinder zeigten ihr Können und traten gegeneinander an, um einen der begehrten Gürtel zu erhalten.

"Das war echt super, hat Spaß gemacht", war die Antwort auf die Frage des Abteilungsleiters Ulli Moser, wie den 24 Kindern die Karate-Nikolaus-Olympiade des Judo-Clubs Bietigheim gefallen hat. Zweieinhalb Stunden hatten die jungen Kämpfer, im Alter von acht bis 14 Jahren, die Möglichkeit, ihr Können unter Beweis zu stellen. Aus vier Disziplinen sollten am Schluss drei Gesamtsieger hervorgehen, je einer aus der Kategorie weißer und gelber Gürtel, oranger und grüner Gürtel.

Die erste Disziplin bestand aus einem Parcour, der schnellstmöglich gemeistert werden musste. Hierbei traten jeweils zwei Kandidaten gegeneinander an. Der Schnellere kam eine Runde weiter. Danach maßen sich die Gegner in der Vorführung verschiedener Grundtechniken. Auch hier traten zwei Teilnehmer aus der gleichen Gruppe gegeneinander an.

Bewertet wurden Techniken, Ablauf, Kampfschrei und die Atmung. Am Ende erfolgte ein Wettkampf auf Punkte. Die Konkurrenten mussten 30 Sekunden lang Angriffstechniken auf einen Ball ausführen, der aber nicht berührt werden durfte. Nach der letzten Disziplin standen die Gesamtsieger fest. Gefeiert wurden diese bei einer Siegerehrung, in der ihnen Gold-, Silber- oder Bronze-Pokale überreicht wurden. Insgesamt waren die Spiele eine gute Generalprobe für die nächste Prüfung, und jeder Teilnehmer kennt nun seine Stärken und Schwächen. Für die Sieger der jeweiligen Gruppe, Emily Adams, Diana Becker und Gabriel Chitlic, gab es einen Sachpreis. Alle Teilnehmer bekamen eine Urkunde, Nikolaus-Tüte und eine Nikolaus-Mütze. Sieger in der Kategorie weißer/gelber Gürtel ist Emily Adams, den zweiten Platz belegte Emily Kaspeitzer, und Dritte sind Cedric Careni und Marco Casula. Den orangen Gürtel erhielt auf dem ersten Platz Diana Becker, Zweiter wurde Philip Beuttenmüller, und der dritte Sieger ist Leon Merz. Erster in der Kategorie grüner Gürtel wurde Gabriel Chitlic.