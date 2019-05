Themen in diesem Artikel Gemeinderatswahl

Nur wenige Überraschungen gab es bei der Gemeinderatswahl in Bietigheim-Bissingen. Die Verteilung der 32 Sitze bleibt bis auf einzelne Ausreißer weitgehend gleich. Das stand am Montag gegen 18 Uhr fest, als alle 44 Wahlbezirke und 518 861 gültige Stimmen ausgezählt waren. Größte Fraktion bleibt die CDU mit acht Sitzen und 26,1 Prozent der Stimmen. Die SPD kommt auf sechs Sitze, die Freien Wähler und GAL auf sieben Sitze, FDP auf drei und die neue Gruppierung BMD erhält einen Sitz. Die Wahlbeteiligung liegt bei 55,57 Prozent.

Zufrieden ist Thomas Wiesbauer mit dem Ergebnis dennoch nicht. Denn seine CDU-Fraktion hat zwei Sitze verloren und 5,4 Prozentpunkte. „Was im Land, Bund und Europa passiert, passiert auch in der Gemeinde“, sagt der CDU-Stadtrat, „ungeachtet der einzelnen Fachkompetenzen.“ Damit spricht er beispielsweise Axel Westram und Wilhelm Dietz an, die es nicht mehr in den Gemeinderat geschafft haben. Mit Ewald Wildermuth und Dr. Wolfgang Pfeiffer scheiden weitere erfahrene Räte aus. Sie traten nicht mehr an. Anders beim Fraktionskollegen Claus Stöckle, der mit 13 259 Stimmen die meisten aller Kandidaten erhielt.

Dennoch, es werde ein interessanter Gemeinderat werden, sagt Wiesbauer, da nun vier Fraktionen weitgehend die gleiche Größe haben. Damit trifft er den allgemeinen Tenor der anderen Parteien. „Es sind alle auf Augenhöhe und es gibt ein ausgewogenes Bild“, sagt etwa Volker Müller. Der ehemalige SPD-Fraktionsvorsitzende hat sich nicht mehr zur Wahl aufstellen lassen. Zum Ergebnis sagt er: „Wir sind mit einem blauen Auge davon gekommen.“ Denn einschließlich ihm sind mit Kai Emmert und Dr. Heinrich Heyes drei amtierende Gemeinderäte ausgeschieden, die rund 20 000 Stimmen hatten, so Müller. „Deswegen war es klar, dass die acht Sitze wackelig waren.“ Doch er ist zuversichtlich, dass die SPD-Fraktion es stemmen werde.

Bei der GAL war Freude angesagt, denn mit sieben Sitzen hat die Fraktion zwei mehr als noch 2014 und sorgt damit für Gleichgewicht in der Sitzverteilung. Auch hier zeigt sich, dass sich die Politik im ganzen Land auch auf die Kommunen auswirken. Bis auf Barbara Weintke-Piontkowski, die sich nicht mehr aufstellen ließ, sind alle GAL-Stadträte wiedergewählt worden. Neu dazu kommen Manuela Buchholz, Cornelia Eckstein und Simone Oehl dazu. Mit 22 Prozent der Stimmen verzeichnen die Grünen ein Plus von 5,75 Prozentpunkten.

Zufrieden zeigen sich auch die Freien Wähler. „Wir waren sieben und wir sind noch sieben“, sagt Dr. Vassilios Amanatidis. Er erhielt 12 280 Stimme und damit die meisten seiner Fraktion und steigerte sich um rund 2000 zur letzten Wahl. Er erhofft sich von den neuen Stadträten neue Ideen, doch glaubt er, werden sie zunächst noch zurückhaltend sein.

Neue Gruppierung

Nicole Fröhlich kann dies beweisen. Sie kam als einzige der vier Kandidaten der neuen Gruppierung Bündnis für mehr Mitwirkung und Demokratie (BMD) in den Gemeinderat. „Das zeigt, dass auch neue Parteien Sitze erhalten können“, sagt Bürgermeister Joachim Kölz zum Ergebnis. Dennoch zeigt er sich enttäuscht, dass einzelne Kandidaten rausgeflogen sind, die gute Arbeit geleistet hätten.

Ganz und gar nicht enttäuscht, ist hingegen die FDP. Von bislang zwei Plätzen haben sie sich auf drei gesteigert und mit 9,7 Prozent auch drei Prozentpunkte mehr erreicht. „Wir hätten uns zwar vier gewünscht, aber wir haben vier Leute mit rund 3700 Stimmen. Das ist für uns erfreulich“, sagt Götz Noller. Das Ergebnis zeige, dass die Fraktion seit Jahren gute Arbeit leiste und das in der Bevölkerung ankomme, so Noller. Das kann nun auch der neue Rat Dr. Arno Steilner zeigen.