Baukosten Nicht alles ist teurer geworden

Bietigheim-Bissingen / Uwe Mollenkopf

Die Erhöhung der Kosten für die Umsetzung des Schulentwicklungsplans hat im Gemeinderat in der Vergangenheit zu Diskussionen geführt. Inwieweit Bauprojekte teurer werden als geplant, zeigt sich indes auf Heller und Pfennig erst bei der Schlussabrechnung. Und diese wurde in der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses für eine Reihe von Maßnahmen präsentiert. Das Ergebnis: Einiges war teurer als erwartet, einiges auch billiger. Die Kostenfeststellung geschah in allen Fällen einstimmig.

Zu den abgerechneten Baumaßnahmen gehört die Neuanlage des Spielplatzes Turmstraße, der laut Schlussabrechnung rund 165 800 Euro gekostet hat. Er war (mit Planungskosten) für 229 000 Euro im Nachtragshaushalt von 2014 veranschlagt worden. Notwendig geworden war die Neuanlage aufgrund der Expansion der Fees Verzahnungstechnik GmbH. Die ursprüngliche Fläche in der Turmstraße wurde mit einem Bürogebäude der Firma überbaut. Auf Nachfrage von Eva Jahnke (CDU) bestätigte Bürgermeister Joachim Kölz, dass sich die Firma Fees wie angedacht an den Kosten beteilige. Das Geld sei bereits eingegangen.

Im grünen Bereich

Zudem wurde erklärt, dass die überplanmäßigen Kosten nicht immer durch Probleme entstünden, sondern durch die Diskrepanz der ursprünglichen Kostenberechnungen und den Angeboten der Firmen. Kölz versicherte: „Wir sind bei allen Maßnahmen im absolut grünen Bereich.“

Andreas Unkel (Freie Wähler) zeigte sich dennoch irritiert über eine Kostensteigerung um 33 Prozent für die Erschließung der Mühlwiesen. Wie aus den Zahlen, die Bürgermeister Kölz vorlegte, hervorgeht, fielen dafür rund 1,09 Millionen Euro an. Claus-Dieter Jaisle, der Leiter des Hoch- und Tiefbauamts, begründete das indes damit, dass es zum Oktober 2013 einen Bebauungsplan gab, der dann gestoppt wurde. Im September 2015 wurden die Arbeiten mit einem neuen Plan fortgeführt. Der neue Plan wurde allerdings mit zusätzlichen Arbeiten ergänzt – daher die Kostensteigerung.

Für die Sanierung der Laufbahn im Ellental im Jahr 2016 fielen laut Schlussabrechnung rund 860 900 Euro an. Mehrkosten bei den Leistungen der Firma Link um rund 37 400 Euro gegenüber der Vergabesumme seien dadurch begründet, dass zusätzlich zahlreiche (Kabel-)Schachtabdeckungen sowie Entwässerungseinrichtungen erneuert sowie zusätzliche Linierungen aufgebracht wurden, hieß es dazu in der Vorlage. Die Baumaßnahme war aber von vornherein im Haushalt mit 950 000 Euro finanziert worden. Albrecht Kurz (Grüne) wandte ein, ihm sei zu Ohren gekommen, dass es auf der Laufbahn wieder oder immer noch Pfützen gebe. Jaisle erwiderte, das Bauamt habe sich die Laufbahn – auch mit dem Verein – extra bei Regen angeschaut. Ergebnis: Das Wasser fließe gut ab und stelle kein Problem dar.

Die weiteren Baumaßnahmen, deren Kostenabrechnung vorlag: Die Herstellungskosten für die Sanierung der Großingersheimer Straße im vergangenen Jahr, die zu Beginn für viel Unmut im Gebiet Sand gesorgt hatte, wurden von der Stadt mit 274 500 Euro angegeben. Die ursprünglichen Schätzungen gingen von 265 000 Euro aus. Fast eine Punktlandung hat die Verwaltung bei der Sanierung des Abreiteplatzes im Ellental hingelegt. Dafür fielen 91 600 Euro an, eingeplant waren rund 90 000 Euro. Nach Abstimmungen mit dem Reitverein war der frühere Dressurplatz saniert worden, um bei schlechtem Wetter einen zweiten Abreiteplatz beim Pferdemarktturnier zur Verfügung zu haben. Er hoffe, der Platz werde nun auch genutzt, sagte Kölz.

Billiger ist der Erstausbau der Erschließung des Baugebietes Ellental IIb gekommen: Die Kostenschätzung für die Straßenbauarbeiten lag bei 577 000 Euro, tatsächlich angefallen sind 536 600 Euro. Die Erschließung war vom September 2015 bis zum Frühjahr 2016 über die Bühne gegangen.

Die Herstellungskosten für die beiden Maßnahmen „Buswendeanlage am Türmle“ und „Friedrich-Ebert-/Bolzstraße“ werden mit 140 400 Euro beziffert, gerechnet hatte die Stadt mit 161 500 Euro.

Wesentlich weniger Geld als gedacht musste schließlich auch für die Sanierung des P+R-Hauses in der Stuttgarter Straße ausgegeben werden. Hier war die Stadt von Kosten von rund 350 000 Euro ausgegangen, tatsächlich angefallen sind 208 600 Euro. Die geringeren Kosten seien dadurch begründet, dass im Rahmen weiterer Verhandlungen mit den Beauftragten der Deutsche Bahn AG Reduzierungen erreicht werden konnten, berichtete die Verwaltung. Die gemeinsame Abnahme und Übergabe des sanierten Parkhauses erfolgte am 6. Dezember letzten Jahres.