Broschüre Neuer Reisebegleiter erhältlich

Bietigheim-Bissingen / bz

Noch vor Weihnachten stellt das 3B-Tourismus-Team mit dem 3B-Reisebegleiter eine neue Broschüre vor. Im 3B-Reisebegleiter sind auf 76 Seiten Stadt- und Kostümführungen, Ausstellungen und Museen, Wein- und Genusserlebnisse, Wanderungen und Radausflüge, Kanutouren und Vogelkunde, Hotels, Ferienwohnungen und Gastronomie sowie Einkaufstipps in Hofläden und Outlets zusammengefasst. Das teilt die Stadtverwaltung Bietigheim-Bissingen in einer Ankündigung mit. Das Heft bildet somit für Besucher und Einheimische einen umfangreichen Wegweiser durch das Jahr 2019 im 3B-Land mit seinen Städten Bönnigheim, Besigheim und Bietigheim-Bissingen sowie den Gemeinden Erligheim, Kirchheim, Löchgau, Walheim und ab dem 1. Januar auch Freudental.

Zum ersten Mal Schifffahrt

Die in diesem Jahr erstmals durchgeführten Veranstaltungen der „Weinigen Schifffahrt“ und der 3B-Wein-Höhepunkte stehen auch 2019 wieder auf dem Programm des 3B-Tourismus-Teams. Mit den Weingärtnern Stromberg-Zabergäu und der Felsengartenkellerei Besigheim geht es am 30. Juni dreimal auf den Neckar. Das Angebot wird um eine zusätzliche Fahrt um 11 Uhr erweitert. So haben an diesem Sonntag etwa 500 Passagiere des Neckarbummlers die Möglichkeit, ausgesuchte Weine vor der Steillagenkulisse des mittleren Neckartals zu genießen. Am 18. August findet mit den „Wein-Höhepunkten“ der Genusswandertag zwischen Kirchheim, Hofen und Hohenstein statt.

Dem Thema Kulinarik, Wein und Genuss widmen sich zudem zahlreiche Stadtführungen und Weinerlebnistouren. Die klassische Altstadtführung wird ebenso angeboten, wie Segway-Touren durchs Enztal. Zahlreiche Kostüm-, Erlebnis- und Schauspielführungen sind ebenfalls wieder im Programm, teilt die Stadtverwaltung mit. Von Januar bis Dezember finden weit mehr als 150 öffentliche Führungen in den Altstädten aber auch in der Natur statt.

In die Natur locken zusätzlich geführte Wanderungen, vogelkundliche Exkursionen, Radtouren, Kanufahrten sowie Naturführungen für Kinder, die das spannende Angebot an Führungen und Exkursionen im 3B-Land komplettieren.

Museen mit dabei

Wer sich für Ausstellungen interessiert, für den bietet der Reisebegleiter einen Veranstaltungs- und Ausstellungsplaner, der die Angebote der Städtischen Galerie Bietigheim-Bissingen, des Museums Charlotte Zanders in Bönnigheim, des Stadtmuseums Hornmoldhaus und des Kujau-Kabinetts in Bietigheim-Bissingen wie auch die Ausstellungen im Römerhaus Walheim, im Löchgauer Nagelmuseum, im PKC Freudental oder in den Bönnigheimer Museen Schnapsmuseum, Arzney-Küche und Sophie La Roche zusammenfasst.

Weingüter, Brennereien und Hofläden, Restaurants, Cafés oder Besenwirtschaften, Hotels, Ferienwohnungen und Wohnmobilplätze bilden weitere Inhalte des Reisebegleiters. Die Pauschalarrangements des 3B-Tourismus-Teams wie auch von einzelnen Anbietern versprechen zudem Reiseerlebnisse für Gruppen- oder Mehrtagesausflüge.

Erhältlich ist der Erlebnisplaner „3B-Reisebegleiter“ ab sofort in den Rathäusern und Tourist-Informationen in Bönnigheim, Besigheim, Bietigheim-Bissingen wie in den Gemeinden Erligheim, Freudental, Kirchheim am Neckar, Löchgau und Walheim. Kostenlos angefordert werden kann die Broschüre beim 3B-Tourismus-Team oder in der Tourist Information in Bietigheim-Bissingen unter Telefon (07142) 7 42 27 sowie per E-Mail an tourismus@bietigheim-bissingen.de.