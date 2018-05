Wechsel Neuer Name in der langen Apotheker-Chronik

Neuer Name in der langen Apotheker-Chronik

Bietigheim-Bissingen / Uwe Mollenkopf

Apotheker Alois Sterr zeigt auf eine lange Liste, die in der Rathaus-Apotheke in Bietigheim aufbewahrt wird. Dort sind alle Apotheker seit dem Jahr 1559 lückenlos mit Jahresdaten aufgeführt. Nun muss die Liste ergänzt werden. Sterr, der im Mai 65 Jahre alt wird, hat zu Monatsbeginn aufgehört. Sein Nachfolger kommt aus dem Unternehmen: Andreas Bühler (37), der seit 2010 bei Sterr arbeitet und bislang die Filiale am Unteren Tor leitete, ist neuer Chef der Sterr-Apotheken.

Die Apotheken (zusammen 40 Mitarbeiter) bestehen aus drei Filialen in Bietigheim. Alois Sterr hatte 1996 die Apotheke am Unteren Tor übernommen. Nachdem es seit 2004 erlaubt ist, dass Apotheker bis zu vier Apotheken haben, kaufte er 2004 die Apotheke am Rathaus als Filiale hinzu. 2007 wurde schließlich als Nummer 3 die Apotheke im Kaufland eröffnet.

Mit dem Wechsel hat es nun eine kleine Rochade gegeben: Nachfolger Bühlers als Filialleiter am Unteren Tor wurde Florian Schiemer, der seit 2014 bei Sterr tätig ist. Der neue Chef wird sich um die Filiale am Kaufland kümmern, während die Rathausapotheke weiter in den Händen von Barbara Baggen bleibt.

Stolz weist Alois Sterr auf die historische Dimension hin, in der er sich – und künftig sein Nachfolger – bewegte: Die Apotheke am Rathaus sei die älteste in Württemberg. Entstanden ist sie im Zuge der Großen Kirchenordnung von 1559, in der Herzog Christoph seinen Untertanen vier Apotheken genehmigte, zugleich mit vier Landarztstellen, und zwar in Stuttgart, Calw, Göppingen und eben Bietigheim. Die drei anderen Städte seien langsamer gewesen, daher habe Bietigheim die älteste Apotheke, sagt Sterr. Diese stand anfangs dort, wo sich heute das Arkadengebäude befindet. Später wechselte sie zum heutigen Standort des Restaurants Schiller. Seit 1705 und damit seit mehr als 300 Jahren ist sie laut dem denkmalpflegerischen Werteplan für die Altstadt an ihrem heutigen Standort beheimatet. „Es ist eines der stattlichsten Gebäude in der Stadt“, sagt Sterr. Alte Kellergewölbe, dicke Eichenbalken, die bis unters Dach gehen, findet man hier.

Neu: runde Tische

Trotz so viel Historie müssen sich die Apotheken den veränderten Zeiten anpassen. So ist zum Wechsel in der Chefetage am Montag auch die Apotheke am Unteren Tor nach einem Umbau neu eröffnet worden. Eines der Kernstücke der Modernisierung ist laut Andreas Bühler der Verzicht auf den sogenannten Handverkauf-Tisch. Stattdessen gibt es vier „Beratungspunkte“ in Form von runden Tischen. „Wir wollen offene Ansprechpartner sein“, erklärt Bühler das neue Konzept.