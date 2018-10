Investitionen Neuer Anlauf für Späth-Carré

Bietigheim-Bissingen / Uwe Mollenkopf

Seit Jahren steht die Erschließung des ehemaligen Valeo-Geländes, des jetzigen Lothar-Späth-Carrés, auf der Agenda der Stadtverwaltung. Dort sollen laut dem Vorentwurf rund 350 Wohnungen entstehen. Doch die Planungen verlaufen schleppend, das Areal ist in der Hand verschiedener Eigentümer, bei der Flächenumlegung ist es zu Verzögerungen gekommen. Bei der Haushaltseinbringung versprach Oberbürgermeister Jürgen Kessing nun einen neuen Anlauf im kommenden Jahr.

Die Mittel für die Erschließung des Späth-Areals, samt Ausbau der Gartenstraße, die 2018 nicht verbraucht werden, werden im Haushaltsplan 2019 erneut aufgenommen. Die Stadt werde ins Bebauungsplanverfahren einsteigen und er hoffe, „dann zügig vorwärts zu kommen“, kündigte Kessing an. Der Etat sieht für dieses Jahr 800 000 Euro, fürs kommende Jahr 900 000 Euro für die Erschließung des Geländes vor. Weitere Summen sind in den Folgejahren eingeplant.

Alle Bauausgaben im kommenden Jahr zusammengenommen, sind es rund 14,6 Millionen Euro, die die Stadt investieren will. Das ist weniger als in den Vorjahren, was laut Bürgermeister Joachim Kölz aber daran liegt, dass nicht immer alle Mittel abfließen – wie es beim Späth-Carré der Fall ist.

Das meiste Geld wird dabei wieder für Schulen und Kindertageseinrichtungen verwendet. Allein 9,4 Millionen Euro sind dafür vorgesehen. „Bei den Gymnasien, der Hillerschule und der Waldschule befinden wir uns im nächsten Jahr voll in der Bauphase“, sagte der Rathauschef. Er sprach die Hoffnung aus, dass es nach dem verzögerten Baubeginn bei der Hillerschule im kommenden Jahr keine weiteren Verzögerungen gebe. Die Hochkonjunktur im Baugewerbe, die zu einer Auslastung der Baufirmen und hohen Preisen führt, mache der Stadt das Leben schwer.

Jetzt schon ist klar, dass die Umsetztung des Schulentwicklungsplans insgesamt wesentlich teurer wird als ursprünglich gedacht. Im Moment ist man laut Kessing bei einer Gesamtsumme von 52 Millionen Euro. Anfangs war mit 40 Millionen Euro gerechnet worden. Weitere erhebliche Kosten würden für die beiden Realschulen anfallen, die erst noch an die Reihe kommen. Die Pläne würden gerade überarbeitet.

Was die Kindergärten betrifft, so ist im kommenden Jahr eine erste Rate von 1,6 Millionen Euro für einen Erweiterungsbau in Metterzimmern vorgesehen, in den Folgejahren kommen 3,4 Millionen Euro hinzu. Der Neubau einer Kita in der Gerokstraße für vier Gruppen verschlingt im kommenden Jahr eine Million Euro, in den Folgejahren werden weitere 5 Millionen fällig.

E-Fahrzeug für den Bauhof

Eine ganze Reihe von Ausgaben fallen für die Gebäudeunterhaltung an. Kessing nannte 330 000 Euro für die Erneuerung der Kältemaschine im Kronenzentrum, 240 000 Euro für die Galerie, 100 000 Euro fürs Hornmoldhaus und 110 000 Euro für die Bücherei. In der Sporthalle am Viadukt müsse der Sportboden samt Unterboden erneuert werden, wofür Kosten von rund 180 000 Euro veranschlagt sind.

Auch an den Schulgebäuden fallen Kosten für den Unterhalt an, ganz unabhängig von Neubaumaßnahmen. So etwa 300 000 Euro für den Altbau der Schillerschule und 256 000 Euro für die Aurain-Realschule.

Für den Unterhalt der Außenanlagen sind 1,1 Millionen Euro eingeplant, für Straßen und Gehwege 1,7 Millionen Euro.

Beim Öffentlichen Personennahverkehr sieht das Zahlenwerk Investitionen in neue Buswartehäuschen sowie den Bau barrierefreier Haltestellen vor. Für den Radverkehr sollen in der Holzgartenstraße und der Farbstraße vorhandene Fahrradabstellanlagen überdacht werden. Auch die Elektromobilität ist ein Thema: Die Verwaltung stockt ihre Pedelecs, die gut ausgelastet sind, von zehn auf 13 auf, der Bauhof erhält ein Elektrofahrzeug.