Bauprojekt Neue Wohnungen und alte Fassade

So soll es einmal aussehen, wenn alles fertig ist. Die Visualisierung zeigt das Bauprojekt von der Metterzimmerer Straße aus. Rechts im Bild das Gebäude am Hillerplatz, das saniert wird. © Foto: Grafik: Paulus

Bietigheim-Bissingen / Von Uwe Mollenkopf

Die Ecke Hillerplatz/Hindenburgstraße verändert ihr Gesicht. Die Paulus Wohnbau GmbH will dort 21 Eigentumswohnungen errichten. Auch das markante Gebäude am Hillerplatz 3 ist Teil des Bauprojekts, soll aber im vorderen Teil erhalten und saniert werden. Vorgaben der Stadt haben das Projekt allerdings etwas verzögert.

Ursprünglich sei der Verkaufsstart schon für Januar vorgesehen gewesen, sagt Daniel Ziegler, der bei der Paulus Wohnbau GmbH für den Verkauf zuständig ist. In den Grünflächen im Süden sind auch bereits gefällte Bäume zu sehen. Doch ein Schallgutachten und andere städtische Vorgaben hätten das Projekt um einige Monate zurückgeworfen. Ziegler strebt nun an, im Juli in den Verkauf gehen zu können. Angestrebt werde vor einem Baustart ein Verkauf von etwa 30 Prozent der Wohnungen. Er sei optimistisch, dass dies gelinge, so Ziegler. Viele Interessenten stünden bereits in den Startlöchern.

Nicht unter Denkmalschutz

In den modernen Wohnkomplex wird auch das historische Gebäude am Hillerplatz 3 einbezogen. Der vordere Teil soll stehen bleiben und kernsaniert werden, während der hintere Teil einem Neubau weichen wird. Der Gemeinderat hatte dazu im Mai 2017 den Beschluss gefasst, das bestehende Sanierungsgebiet „Obere Hauptstraße“ um diesen Bereich zu erweitern. „Für das Stadtbild ist es zu begrüßen, wenn das Gebäude erhalten wird“, heißt es in dem Beschluss. Es handle sich zwar um kein Denkmal, präge jedoch den westlichen Abschluss der oberen Hauptstraße und des Hillerplatzes. Auch die Sprecherin der Stadtverwaltung, Anette Hochmuth, hebt als positiv hervor, dass bei dem Bauprojekt Rücksicht auf die historischen Belange genommen werde.

Zur Geschichte des Hauses ist laut den Autoren des Buchs „Zwischen Römerburg und Ulrichsbuckel“ bekannt, dass sich an dieser Stelle früher die enge Einfahrt zur Gartenstraße, die zur heutigen Hindenburgstraße verbreitert wurde, befand. Im Jahr 1817 errichtete hier der Bierbrauer und Wirt Jacob Deeg das Gasthaus zum Lamm, das 1857 der Gipser- und Malermeister Friedrich Landbeck erwarb. Der Wirt Ernst Landbeck ergänzte 1895 das Gebäude um einen Tanzsaal und setzte noch ein Stockwerk auf das Haus drauf.

Nachfolger war Christoph Friedrich Landbeck, der 1900 einen Verlag gründete, aus dem später der von der Familie Zluhan geführte Lorber-Verlag hervorging. Unter dem gesamten Hausgrundriss befindet sich ein großer Keller, der während des Krieges als Luftschutzkeller der Hillerschule diente.

Dass künftig Wohnungen das Bild bestimmen werden, wird seitens der Stadtverwaltung grundsätzlich begrüßt. Diese seien dort an der richtigen Stelle, sagt Sprecherin Anette Hochmuth.

Info Das Projekt an der Ecke Hillerplatz/Hindenburgstraße ist nicht das einzige, das die Paulus Wohnbau GmbH in diesem Umfeld plant. Weiter hinten in der Hindenburgstraße 39 ist auf einer Freifläche ein weiterer Neubau des Unternehmens vorgesehen, berichtet Daniel Ziegler. Der soll ein Zehn-Familien-Haus entstehen.