Wechsel Neue Klinik-Leitung in Bietigheim

Bietigheim-Bissingen / bz

Ab 1. April 2018 ist Nicolai Stolzenberger neuer Klinikleiter an der Spitze des RKH Krankenhauses Bietigheim-Vaihingen. Er übernimmt laut einer Mitteilung der Regionalen Kliniken Holding RKH die Position nahtlos von der bisherigen Leiterin Katrin Math, die das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt.

Nicolai Stolzenberger steht vor gewaltigen Aufgaben. In Bietigheim stehen in den kommenden Jahren zahlreiche Bau- und strukturelle Projekte zur Weiterentwicklung des Krankenhauses als zweitgrößter stationärer Versorger im Landkreis an. Die geplanten und bereits begonnenen Projekte werden von Nicolai Stolzenberger übernommen und weitergeführt.

Nach seiner Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger absolvierte er ein Studium der Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Gesundheitsmanagement. Der 29-jährige war zuletzt nach einem zweijährigen Management-Traineeprogramm zur Entwicklung von Führungskräften innerhalb der RKH Kliniken in den Enzkreis-Kliniken als Referent der Geschäftsleitung tätig und bringt durch seine vielfältigen Einsätze in den Einrichtungen der RKH eine langjährige Erfahrung im Krankenhaus mit. „Mit meinen Erfahrungen und Fähigkeiten möchte ich die zukünftige Weiterentwicklung des RKH Krankenhauses Bietigheim-Vaihingen in enger Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung verantwortlich mit gestalten“, so Stolzenberger zu seiner neuen Tätigkeit.