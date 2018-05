Betreuung Neue Gruppe schafft ausreichend Kita-Plätze

Oberriexingen / Yasina Hipp

„Derzeit haben wir nicht genügend Kapazitäten, um allen Kindern einen Platz anbieten zu können.“ Mit diesen Worten kommentierte Bürgermeister Frank Wittendorfer die Zahlen für das kommende Kindergartenjahr im Ort. Mit den aktuellen Kapazitäten können elf Kinder keinen Betreuungsplatz bekommen. „In den letzten Jahren war es noch nie so, das vor Beginn des Kindergartenjahres zu wenige Plätze vorhanden waren“, sagte Wittendorfer.

Die Gründe für den starken Anstieg der Anfragen seien vielfältig. Durch das Neubaugebiet „Schrannenäcker“ seien viele junge Familien mit Kindern im Kindergartenalter zugezogen, zudem wird teilweise auch weiterer Nachwuchs erwartet. Insgesamt ist bundesweit die Geburtenrate pro Frau in den vergangenen Jahren von 1,2 Kinder auf 1,6 Kinder angestiegen. Zudem würden immer mehr Frauen Gebrauch von dem Recht machen, das Kind ab dem ersten Lebensjahr in Betreuung zu geben. Und in Oberriexingen werden vor allem im Ortskern Häuser und Wohnungen frei, die dann von jungen Familien bezogen werden. Es fände „ein Generationenwechsel“ statt, sagte Wittendorfer.

Um alle Kinder versorgen zu können, stellte die Stadt gemeinsam mit Karin Roos, Leiterin der Beate-Kaltschmid-Kindertageseinrichtung, einen kurzfristigen Lösungsvorschlag vor. „Die Kinder, denen bisher noch kein Betreuungsplatz zugeordnet werden konnte, sind U3-Kinder. Und ein U3-Kind zählt in der Betreuung doppelt“, erklärte Karin Roos.

Neues Personal kommt Oktober

Deswegen wird es für das kommende Kindergartenjahr eine zusätzliche neunte Gruppe, ausschließlich für U3-Kinder, geben. Durch diese neue „Glühwürmchengruppe“ würden alle Familien einen Platz für ihre Kinder bekommen, und es gebe sogar noch ein wenig Puffer für eventuelle Zuzüge. „Wir erweitern mit dieser Gruppe die Kapazität von rund 150 Kita-Plätzen auf 170 oder maximal 176 Plätze“, sagte Wittendorfer.

Auf die Nachfrage von Gemeinderätin Beate Fetzer zur konkreten Umsetzung in die Praxis antwortete Karin Roos: „Die neue Gruppe wird im Mehrzweckraum der Krippe in der Eichendorffstraße untergebracht. Zusätzliches Personal wird dann bis spätestens Oktober eingestellt.“ Der bestehende Raum werde zu einem Gruppen- und Ruheraum umgebaut und die Behindertentoilette im Eingangsbereich in einen kindgerechten Sanitärbereich.

Die Kosten für diesen einmaligen Umbau belaufen sich laut Stadtverwaltung auf 50 000 Euro, Personal- und Betriebskosten kommen noch hinzu. „Das wird unseren Haushalt unplanmäßig belasten, aber als familienfreundliche Kommune wollen wir den Anfragen nach Betreuungsplätzen auch gerecht werden“, sagte Wittendorfer. Das ganze Vorhaben werde noch mit dem KVJS (Kommunalverband für Jugend und Soziales) abgestimmt.

Gemeinsam mit der Kindergartenleitung wird die Stadt nach weiteren mittelfristigen und vor allem langfristigen Lösungen suchen. Denkbar wären laut Stadtverwaltung Anmietungen oder ein Neubau, um die Kapazitäten langfristig erhöhen zu können.