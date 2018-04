Feuerwehr Neue Drehleiter muss her

Bietigheim-Bissingen / Von Günther Jungnickl

Die Freiwillige Feuerwehr Bietigheim-Bissingen braucht eine neue Drehleiter mit Rettungskorb, weil die alte im Juni 2017 bei einem Brand ihren Geist aufgab.

Kommandant Frank Wallesch kann sich noch gut daran erinnern. Es passierte an einem Donnerstagmorgen Anfang Juni 2017: Da wurde gegen 6 Uhr ein Brand eines Einfamilienhauses in der Hermann-Hesse-Straße gemeldet. Als die Wehrmänner vor Ort waren, hatte sich das Feuer von den auf der Terrasse gelagerten Möbeln und einem Kühlschrank bereits bis unter das Dach „hochgefressen“ und musste von innen wie außen bekämpft werden.

1994 angeschafft

Und ausgerechnet da fiel die Drehleiter aus. „Nicht auszudenken“, schaudert es den Vormann der Feuerwehrleute noch im Nachhinein, „wenn hier Menschen zu retten gewesen wären.“ Ärger mit der bereits 1994 angeschafften alten Drehleiter mit Rettungskorb hatte es schon zuvor gegeben – allerdings „nur“ im Übungsbetrieb.

So allerdings informierte Kommandant Wallesch den Ersten Bürgermeister Joachim Kölz darüber, dass die fast 25 Jahre alte Drehleiter als Rettungsmittel für Menschenleben nicht mehr zu gebrauchen sei. „Ein mechanisches Problem“, lautete die Diagnose von Experten, das nicht mehr zu beheben sei.

Aber dann ging alles sehr schnell, weil die Stadtverwaltung entschied, dass die eigentlich für 2021 geplante Neubeschaffung nun „sofort“ erfolgen solle. Und „sofort“ hieß: Die nötigen Zuschussanträge ans Regierungspräsidium Stuttgart und ans Landratsamt Ludwigsburg mussten vorbereitet und die vorgezogene Ersatzbeschaffung in den internen Gremien abgestimmt werden. Denn so eine Drehleiter vom Typ DLK 2312 kostet immerhin 770 000 Euro, wozu allerdings das Land 254 000 Euro und der Landkreis 127 000 Euro an Zuschüssen beisteuern.

Damit auch alles den Normen und Vorschriften gemäß abläuft, sicherte sich der Kommandant auch noch ausnahmsweise mit dem Ex-Berufsfeuerwehrmann Dieter Kahle (Sachsenheim) einen „feuerwehrtechnischen Berater“. Später werden auch noch Fachjuristen die Anschaffung auf Herz und Nieren prüfen.

Zwei dicke Ordner füllen inzwischen die komplizierten und – wie immer – europaweit ausgeschriebenen Angebotsanforderungen und längst sind auch die „Zuwendungsbescheide“ vom Land und von der Kreisbehörde unter Dach und Fach.

Deshalb spricht Kommandant Wallesch mit einer gehörigen Portion Stolz davon, dass das Ganze „fast schon in Rekordzeit“ gestemmt wurde, weil schließlich alle Beteiligten an einem Strang gezogen hätten.

Hinterachs-Zusatzlenkung

Selbst eine Hinterachs-Zusatzlenkung wurde noch genehmigt, weil sie in der engen Bietigheimer Altstadt gebraucht wird. Denn so etwas hatte die alte Drehleiter noch nicht, weil es die Zusatzlenkung 1994 noch nicht gab. Den Tipp hatte Wallesch von der Besigheimer Feuerwehr bekommen, weil die ebenfalls in Notfällen in ihrer engen Altstadt zurechtkommen muss.

Das letzte Wort hat also jetzt der Verwaltungs- und Finanzausschuss des Gemeinderats Ende April und dann das Gesamtgremium Anfang Mai. Das neue Fahrzeug könnte dann im Jahr 2020 in Betrieb genommen werden.