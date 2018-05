Feuerwehr Neue Drehleiter für die Wehr

Bietigheim-Bissingen / Rena Weiss

Bei der Ersatzbeschaffung einer neuen Drehleiter ist es nach entsprechender Vorbereitung jetzt schnell wie die Feuerwehr gegangen. Am Dienstag stimmte der Gemeinderat dem Vorhaben einstimmig zu, am Mittwoch ging der Auftrag raus. Bis die Feuerwehr das neue Gerät in Dienst nehmen kann, wird es allerdings noch etwas dauern. „Wir sind optimistisch, dass sie im Spätherbst kommt“, erklärte Thomas Höfel, der Leiter des Ordnungsamtes, im Rat. Im schlimmsten Fall dauere es bis zum kommenden Jahr, weil die Drehleiter extra hergestellt werden muss.

Der Ersatz der 1993 gekauften Drehleiter der Feuerwehr war ursprünglich erst im Jahr 2021 vorgesehen. Doch aufgetretene Mängel, die die Einsatzbereitschaft der Wehr beeinträchtigen und deren Behebung nicht mehr wirtschaftlich gewesen wäre, haben dazu geführt, dass das Thema früher auf die Tagesordnung kam (die BZ berichtete).

Die Kosten belaufen sich auf 723 500 Euro. Die Stadt kann aber noch mit Zuschüssen rechnen. Beim Regierungspräsidium Stuttgart sind Landeszuschüsse in Höhe von 254 000 Euro beantragt worden, beim Landratsamt Ludwigsburg Kreiszuschüsse in Höhe von 127 000 Euro. Seitens des Landratsamtes wurde bereits signalisiert, dass die beantragten Zuschüsse bewilligt werden, da die Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr Bietigheim-Bissingen in der Prioritätenliste des Landkreises auf Platz eins verortet wurde.

Alte Leiter wird verkauft

Die Beschaffung ist in zwei Lose aufgegliedert: Fahrgestell und Aufbau der Drehleiter wird die Firma Rosenbauer aus Karlsruhe zum Angebotspreis von knapp 695 700 Euro liefern, die Beladung die Firma Wilhelm Barth & Co. KG aus Fellbach zum Preis von rund 27 800 Euro. Für die CDU stellte Stadtrat Hermann Eppler fest, die derzeitige Drehleiter sei veraltete Technik. „Die CDU-Fraktion stimmt sehr gerne zu, denn dieser Invest ist zu 100 Prozent sinnvoll“, sagte Eppler.

Kai Emmert, SPD, betonte: „Die Drehleiter ist kein Statussymbol, sondern eine sinnvolle Anschaffung.“ Die SPD-Fraktion sei aber etwas irritiert gewesen, dass ein externer Sachberater zugezogen wurde. Er wunderte sich, dass die alte Drehleiter verkauft werden soll und fragte sich, ob es überhaupt einen Markt dafür gebe. Höfel bestätigte dies. Tatsächlich gebe es einen Markt für gebrauchte FW-Fahrzeuge, nicht nur für Drehleitern. Oberbürgermeister Jürgen Kessing betonte, die alte Drehleiter funktioniere ja noch, nur sei sie für die Arbeit der Bietigheimer Feuerwehr veraltet.