Kirche Nach 90 Jahren ist Schluss mit „Gustav“

Bietigheim-Bissingen / sz

Zum letzten Mal trifft sich der „Gustav“, wie der Gustav-Adolf-Frauenkreis in Bietigheim-Bissingen von den Teilnehmerinnen genannt wird, am Donnerstag, 20. September, 14.30 Uhr, im Gemeindehaus der Stadtkirche. Denn sie machen Schluss mit „Gustav“. Nach über 90 Jahren beendet der Kreis, der der evangelischen Kirche Württemberg angegliedert ist, seine Arbeit altersbedingt. 1990 betrug die Mitgliederzahl 44 Personen, 2008 waren es noch 26, zu den letzten Treffen kamen noch vierFrauen.

Das Gustav-Adolf-Werk (GAW) ist ein Werk, das eine Brücke schlägt zu evangelischen Minderheitenkirchen weltweit und diese finanziell unterstützt. Die Frauen des „Gustav“ strickten beispielsweise Socken, verkauften sie, um noch vor der Wende ostdeutsche Protestanten zu unterstützen.

Für Minderheiten

Gegründet wurde der „Gustav“ unter Bietigheims Stadtpfarrer Karl Mayer in Verbindung mit dem Gustav-Adolf-Jahresfest, das am 16. Juli 1927 in Bietigheim stattfand. In den Jahren bis zum Zweiten Weltkrieg betrug die Zahl der Mitglieder bis zu 180. Damals ging es um die Anschaffung von Gesangbüchern für kleine evangelische Minderheitenkirchen in Europa.

Nach dem Krieg wurde die Arbeit des Kreises wieder aufgenommen. Die Erlöse der Bazare wurden zur Integration der vielen Flüchtlinge aus den Ostgebieten verwendet. 1971 fand zum zweiten Mal das Gustav-Adolf-Jahresfest in Bietigheim statt. 5000 Menschen füllten das Festzelt am Viadukt. Die Festgabe aus ganz Württemberg in Höhe von 323 000 DM wurde für den Kirchenbau im österreichischen Gleichenberg und für ein Gemeindezentrum in Asuncion in Paraguay verwendet.

Seit 1994 leitet Margret Wein in Bietigheim-Bissingen den Kreis, für die Finanzen ist seit 1989 Marianne Müller verantwortlich. Beide üben ihre Aufgabe mit großem Engagement aus.

Versöhnungsprojekt

Regelmäßig wurde die Frauenarbeit des GAW ideell und finanziell unterstützt, vor allem das Jahresprojekt der Frauenarbeit. 2018 wird ein Versöhnungsprojekt im ehemaligen Jugoslawien vom Werk gefördert. Der Krieg in den 1990er-Jahren hat viel zerstört.

Das GAW fördert das wichtige Versöhnungsprojekt, etwa ein Seminar, in dem Gemeinschaft zwischen den unterschiedlichen ethnischen Gruppen neu eingeübt wird. Seit 1972 wurden insgesamt über 100 000 Euro aus dem „Gustav“ in Bietigheim für das Gustav-Adolf-Werk gespendet.