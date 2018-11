Erziehung Musikunterricht fördert Kinder

Bietigheim-Bissingen / bz

Rund 700 Kinder pro Kindergartenjahr nehmen heute in Bietigheim-Bissingen an der rhythmisch-musikalischen Früherziehung in den städtischen Kindertagesstätten teil. Sie erleben seit 10 Jahren die Welt der Musik und die Begeisterung für das Selber-Musizieren hautnah, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Weg in die Musik

Viele Kinder haben über diese Einführung schon den Weg in die Musikschule und zu einer soliden Ausbildung gefunden, dabei wurden auch Talente entdeckt und gefördert. OB Jürgen Kessing meinte deshalb bei der Geburtstagsmatinee im Bietigheimer Schloss am 11. November: „Für die Musikpflege in Bietigheim-Bissingen war es ein guter Tag, als Dr. Wendelin Wiedeking, damals noch Vorstandsvorsitzender der Porsche AG, mit mir zusammen in einem Gespräch die Idee zu einer kostenfreien Musikbildung an allen Kindergärten unserer Stadt entwickelte“.

Die Lehrerinnen und Lehrer der städtischen Musikschule aus dem Bereich der rhythmisch-musikalischen Früherziehung haben diese Idee vor 10 Jahren aufgegriffen, die Porsche AG gab die Anschubfinanzierung, Dr. Wendelin Wiedeking ist mit seiner Wiedeking Stiftung Bietigheim-Bissingen bis heute der Hauptförderer geblieben, später kamen weitere Sponsoren wie die Dürr AG dazu und die Stadt hat stets die ergänzenden Zuschüsse aus dem allgemeinen Etat geleistet. Heute will niemand mehr auf diese wundervolle Einführung in die Welt der Musik für die vier- bis sechsjährigen Kinder verzichten, so der Oberbürgermeister.

Die Idee hat eingeschlagen und gehört heute zum Bildungscurriculum an den Kindertagesstätten in der Stadt. In den Unterrichtsstunden wird mit Begeisterung gesungen, getanzt, geklatscht und sich bewegt. So ganz nebenbei werden wichtige Kompetenzen wie Sprache, Teamgeist und soziales Miteinander gefördert. Der Oberbürgermeister bekräftigte in seiner Ansprache: „Wir alle sind uns einig, die Tradition der Musikpflege in Bietigheim-Bissingen fortzuführen. Der hohe Stand unserer in Jahrhunderten gewachsenen Musikkultur kann nur erhalten bleiben, wenn es eine breite Nachwuchsförderung gibt. Das kommt allen zugute. Denn Musik-Machen ist ein komplexer Vorgang, der auf rationalen, emotionalen und motorischen Fähigkeiten beruht. Er beansprucht deshalb das gesamte Gehirn und trainiert es entsprechend. Musizieren fördert deshalb Abstraktionsvermögen und Konzentrationsfähigkeit, Kreativität und Teamfähigkeit. Kurz: Musikalische Bildung kommt der gesamten Entwicklung von Heranwachsenden zugute. Deshalb ist es alles andere als ein Irrtum, Musikerziehung in den Mittelpunkt zu rücken.“

Wille der Fortsetzung

Die Stadt und ihre Sponsoren bekräftigten bei der Geburtstagsmatinee ihren Willen zur Fortsetzung des Programms. Isabel Lindenschmid-Wiedeking, die in Vertretung ihres Vaters und ihrer Mutter für die Wiedeking Stiftung Bietigheim-Bissingen anwesend war, brachte ihre Erfahrungen mit den Kindern in den Kursen auf den Punkt: „Musik macht ihnen einfach Spaß“. Und das soll auch so bleiben.