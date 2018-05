Kronenzentrum Musik, die sich um das Herz dreht

Bietigheim-Bissingen / Gabriele Szczegulski

Musik, die von Herzen kommt und zu Herzen geht, aus der Barockzeit, Musicaltitel und moderner Chormusik gibt es am Samstag, 12. Mai, 18.30 Uhr, im Kronenzentrum. Der Aurainchor, ein Chor aus 50 Sängern, gegründet aus dem ehemaligen Chor der Realschule im Aurain, bestreitet dieses Konzert. Zudem wird das Vokalensemble der Realschule singen.

Im Mittelpunkt des Konzert unter dem Titel „Herztöne“ steht Musik über das Herz. Es werden Titel aus dem Barock intoniert wie „Wir lieben sehr im Herzen“ von Daniel Friderici, „Nun strahlt der Mai den Herzen“ von Thomas Morley, „An hellen Tagen“ von Giovanni Giacomo Gastoldi, „Von ewiger Liebe“ von Johannes Brahms.

Aber es gibt auch moderne, romantische Liebeslieder wie „A great big World“ von Christina Aguilera oder „Take me Home“ von Pentatonix. Nach einer Pause werden Musicallieder vom Aurainchor präsentiert: verschiedene Songs aus der „West Side Story“, aus dem Film „Moulin Rouge“ und aus dem „Phantom der Oper“. Zum Abschluss singen alle Teilnehmenden „Thank you for the Music“ von Abba.

Die Musik aus dem Herzen, die zu Herzen geht, tut auch noch Gutes: ein Euro des Eintrittspreises von 12 Euro (ermäßigt 8 Euro) geht an die BZ-Aktion Menschen in Not.

Info Das Konzert des Aurainchors findet am Samstag, 12. Mai, 18.30 Uhr, statt. Karten gibt es am Ticketschalter der Bietigheimer Zeitung, Kronenbergstraße 10.