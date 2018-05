Klaviertheater Musik mal anders unterrichtet

Besigheim / bz

Eine Menge Spaß hatten die Erst- und Zweitklässler der Friedrich-Schelling-Schule aus Besigheim beim Besuch des Klaviertheaters in der Gustav-Siegle-Halle am 24. April, heißt es in einer Mitteilung. Seit Tagen wurde in den Klassen fleißig das Ferkellied einstudiert, welches bei dem Stück eine tragende Rolle spielen sollte.

Kinder machen mit

Ludwig van Beethoven war der auserwählte Komponist des Zwei-Personen-Theaters aus Bayern. Das Ensemble startete mit einem Warm-Up, um Stimme und Glieder der Kinder auf das Theater einzustimmen. Ludwig van Beethoven liegt im Bett und träumt von einem verlorenen Groschen, der ihn auch noch ordentlich veräppelt. Als seine Haushälterin ihn aufweckt, versucht er, ihr die Geschichte vom Groschen zu erzählen. Die ist etwas schwer von Begriff, aber mithilfe von Bewegungen kapiert sie, was Beethoven meint. Die Kinder machen dabei die Bewegungen des Groschens mit, wie er den Berg runter und hoch hüpft.

Die Fürstin Lichnowsky hat sich angekündigt, und die Haushälterin muss die Wohnung säubern, da Beethoven nichts außer Musik im Kopf hat. Als die Fürstin erscheint, ist die Wohnung aufgeräumt und Beethoven hat sich sogar schick gemacht. Der Musiker spielt der Fürstin die eigens für sie komponierte Melodie vor, bevor sie durch den Park schlendern. Nur leider hört Beethoven schon nicht mehr die Amseln zwitschern, bevor er vollends taub wird.

Die Kinder haben an diesem Vormittag einiges über das Leben von Beethoven und die klassische Musik erfahren. Außerdem durften sie aktiv am Stück teilnehmen und sogar auf der Bühne mitwirken. Am Ende stellten mutige Kinder ihr Können am Klavier unter Beweis. Das Ferkellied wird sicher auch noch in Zukunft in dem ein oder anderen Klassenzimmer erklingen.