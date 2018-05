Musik Musik liegt in der Luft

Bietigheim-Bissingen / rwe/bz

Es ist knallbunt und die Farbkleckse bilden einen Notenschlüssel. Denn eines ist das Bietigheimer Sommerprogramm auf jeden Fall: von Musik aller Art geprägt. Die Stadt hat die Sommerbroschüre nun veröffentlicht. In ihr steht, was die Stadt vom 7. Juni bis 24. August auf dem Marktplatz und im Bürgergarten zu bieten hat.

Fast jeden Donnerstag, von 7. Juni bis 26. Juli, verwandelt sich der Bietigheimer Marktplatz ab 19 Uhr zum musikalischen Treff. Eine große Bandbreite unterschiedlicher Musikstile – wie Rock- und Popmusik, Französischer Chansons, Swing, Musette, Westafrikanische Rhythmen – wartet auf die Besucher. Vom 3. bis 24. August finden freitags dann die musikalischen Rendezvous im Bürgergarten statt. Rock und Pop, Jazz, Funk und Soul laden zum Verweilen an lauen Sommerabenden ins Freie ein.

Das Programm: Die Augen fixieren aus einer dünnen Brille heraus das Publikum. Die Hände liegen am Mund und halten das kleine Musikinstrument, aus dem Steve Baker so viel herausholt. Zum Auftakt des diesjährigen Sommerprogramms tritt Steve Baker mit seiner Band am 7. Juni, 19 Uhr, im Rathaushof auf. Der gebürtige Londoner genieße seit Langem einen wohlverdienten Ruf als innovativer und stilistisch vielseitiger Pionier an der Mundharmonika, schreibt die Stadt in einer Ankündigung.

Wer auf der Suche nach guter handgemachter Musik ist, muss nicht immer ins Ausland gehen. Ein leichtes Gitarrenspiel, eine gezupfte Geige gehen auf in melodische Klänge, die untermalt und hervorgehoben werden vom mehrstimmigen Gesang: „Fragend hab ich auf die Erde gesehen und ich glaube sie hat mich gespürt. Denn so wie die Räder von Mühlen und Uhren sich dreh’n, sind wir beide im Stillstand rotiert.“ Mit solchen Texten wollen die drei Liedermacher von Schnaps im Silbersee ihr Publikum begeistern. Am 14. Juni, 19 Uhr, sind die Wortjongleure und Klangdompteure auf dem Marktplatz.

Am 21. Juni ist Adjiri Odametey um 19 Uhr mit Westafrikanischen Rhythmen auf dem Programm. Markenzeichen des Sängers ist seine warme, erdige Stimme. Doch auch sein Talent für Instrumente kann sich sehen lassen: Er beherrscht beispielsweise die Daumenklaviere Mbira und Kalimba, Kora, Balafon und Gitarre. Mit seiner „Afrikanischen Weltmusik“ schuf Odametey einen eigenen Stil – immer im Bewusstsein seiner westafrikanischen Wurzeln, so die Stadt.

Auch die nächsten Künstlern entführen ins Ausland: ins Nachbarland Frankreich. Am 28. Juni dürfen sich die Besucher auf Les For me-dable mit französischen Chansons, Swing und Musette um 19 Uhr auf dem Bietigheimer Marktplatz freuen. Stilvoll, charmant und ein bisschen retro – die Band interpretiert Klassiker neu, spielt aber auch eigene Stücke.

Die Musik von Eric Clapton, Santana, Pink Floyd und Sting auf einer Bühne können Besucher am 5. Juli mit FunCoustic erleben. Jens Bohmüller, Ulrich Haßfeld und Bernd Schubach nehmen ihr Publikum mit auf eine Reise durch die letzten 40 Jahre Rock- und Popgeschichte. Die Besonderheit: Die Band spielt „unplugged“, also mit unverstärkten Instrumenten.

Statt Trauben sammelt der ehemalige Winzer Biber Herrmann mittlerweile Konzerte. Mehr als 100 im Jahr schafft er und gehört damit zum festen Kern der europäischen Gitarren-Szene. Am 19. Juli ist der Musiker mit Folk und Blues um 19 Uhr auf dem Bietigheimer Marktplatz. Biber Herrmann erzählt mit rauchiger Stimme und Gitarre von Liebe und Brüchen, von Neuanfängen und dem unbedingten Drang, seinen eigenen Träumen zu folgen. Konzertbesucher erleben ihn als einen Geschichtenerzähler, der, mit einer guten Prise Humor ausgestattet, im Leben „On The Road“ seine Bodenhaftung behalten hat.

Am 26. Juli erwartet die Besucher die Lehrerband des Beruflichen Schulzentrums Bietigheim-Bissingen um 19 Uhr auf dem Bietigheimer Marktplatz. Die Lehrerband gibt es seit 1994. Ursprünglich wollten die musikalischen Pädagogen lediglich die Weihnachtsfeier des Lehrerkollegiums mit einigen A-cappella-Songs aufpeppen. Bald wurden die ersten Saiteninstrumente wie Gitarre und Geige eingesetzt und schon Ende der 1990er wurde es richtig laut. Elektrisch verstärkt rocken seitdem Leyla Eghbal, Walter Winkler, Werner Hees, Fred Walter und Martin Bauer bekannte Pop- und Rocktitel aus den 60er-Jahren bis heute.

Am 3. August ab 19.30 Uhr erwartet die Besucher die Best-of-Band der Kreissparkasse Ludwigburg mit der Bietigheim-Bissinger Hitparade im Bürgergarten. An diesem Freitag stehen die Lieblingssongs der Bietigheim-Bissinger im Mittelpunkt. Denn sie haben im Vorfeld die Möglichkeit, für ihre Songs zu voten und die Hitparade des Abends mitzubestimmen. Präsentiert wird diese live von der Best-of-Band. Sie wurde 2015 speziell mit Blick auf die „KSK music open“ ins Leben gerufen. Der Kern um Daniel Melchior und Frontmann Felix Scheuber wird durch Sänger aus dem gesamten Bandpool der Kreissparkasse ergänzt, sodass Songs für jeden Geschmack auf der Setlist und Auswahlliste für die Bietigheimer Hitparade stehen.

Alles was er braucht ist ein Pianist, seine Gitarre und seine Stimme: Am 17. August ist Liedermacher Mike Janipka um 19.30 Uhr im Bürgergarten. Ob Englisch oder Deutsch, Originale oder bekannte Songs in eigener Intepretation – Janipka präsentiert Lieder und Melodien aus dem letzten halben Jahrhundert.

Beim letzten Sommerkonzert am 24. August,19.30 Uhr, erwartet die Besucher Funk und Soul mit den Tiny Tones im Bürgergarten. Die langjährige Tradition wird auch dieses Jahr fortgeführt und so sorgen die Tiny Tones zum Abschluss der Sommerkonzerte im Bürgergarten wieder für den Soundtrack für einen lauen Sommerabend. So darf wieder zu Funk und Soul, gespickt mit Elektro- und Hip-Hop-Klängen, bis in den späten Abend getanzt werden. Im Gepäck hat die Bands auch diesmal wieder eine Handvoll brandneuer Songs.

640 000 Euro gibt die Stadt für ihr Kulturprogramm aus, das das Sommerprogramm, Bietigheim XXL, Treffpunkt Kultur und das Bietigheimer Wunderland umfasst.

Info Das Sommerprogramm ist in der Stadtinformation und online erhältlich. Der Besuch der Konzerte ist kostenfrei. Weitere Infos gibt es in der Stadtinformation, Hauptstraße 65 und unter (07142) 7 42 27.

www.bietigheim-bissingen.de