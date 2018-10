Kreis Ludwigsburg Mobbing, Sucht und Sexualität sind die Hauptthemen

bz

Lebenskunst – fit für die Zukunft“ – dies ist seit vielen Jahren nicht nur das Motto der Jugendwoche, sondern auch ihr Ziel: Jugendlichen Wissen und Kompetenzen zu vermitteln, um sie so fit für ihre Zukunft zu machen. In der Gesamtheit ihres Veranstaltungsangebots versteht sich die Jugendwoche als eine nachhaltige Maßnahme, wesentliche Aspekte der persönlichen Lebensgestaltung mit Kindern und Jugendlichen anzusprechen und Anregungen sowie neue Fähigkeiten und Kenntnisse zu vermitteln.

Als Lernfeld für solche sozialen Kompetenzen, sowie als ideale Plattform für Präventionsarbeit, habe sich die außerschulische Jugendbildung bewährt, weshalb die Jugendwoche seit Jahren von der Kreisjugendpflege in Kooperation mit dem Kreisverband der Jugendzentren, den Jugendhäusern und Schulsozialarbeitern im Landkreis erfolgreich organisiert werde, heißt es in einer Mitteilung.

Konflikte unter Kindern und Jugendlichen seien keine Seltenheit. Mobbing habe viele Facetten: Ärgern, Schikanieren, Drohen, Bloßstellen – oder auch kollektive Ausgrenzung. Für solche Attacken würden inzwischen vor allem soziale Netzwerke genutzt. Zu diesem Thema gibt es in der Jugendwoche einige Angebote wie zum Beispiel Theaterstücke und verschiedene Veranstaltungen der Polizei. Die Angebote im Bereich Cyber-Mobbing richten sich sowohl an Kinder und Jugendliche als auch an ihre Eltern.

In diesem Jahr neu dabei sind ein Fahrsicherheitstraining für Fahranfänger auf dem Verkehrsübungsplatz der Verkehrswacht Vaihingen sowie die Radhelmkampagne „Schütze Dein Bestes“ des Referats Prävention der Polizei Ludwigsburg. Besonders freuen sich die Veranstalter auch über die Zusammenarbeit mit der Jugendinitiative. Neben den Angeboten nur für Mädchen, (Themenbereiche wie Selbstverteidigung, Schönheit, Essstörungen und Sexualität) wird es wie auch im vergangenen Jahr geschlechtsspezifische Angebote für Jungen geben. Beim Angebot „Kämpfen nach Regeln“ werden die Jungs durch verschiedene Ausdauer-, Kampf- und Mannschaftsspiele körperlich gefordert.

Der Themenbereich Sucht ist einer der meist gebuchten Themenbereiche. Ehemalige Abhängige berichten in Jugendhäusern und Schulklassen und es gibt interaktive Module zur Alkohol- und Tabakprävention. So berichtet ein ehemals alkoholabhängiger Leistungssportler in dem Workshop „Ich dachte, ich bin der Coolste“ offen über seinen schleichenden Absturz von einer Handballer- in eine Alkoholiker-Karriere.

In diesem Jahr wurde der Themenbereich Musik und Percussion neu eingerichtet, bei dem es verschiedene Angebote rund um Gesang, Rap oder auch Trommelbau gibt. Viele Möglichkeiten bietet auch der Bereich Kreativität. Von Kuchen verzieren, einen Pizzaofen selbst bauen, Graffiti, bis zu Body- und Actionpainting ist hier alles dabei. In Workshops, Seminaren, Theaterstücken und Projekttagen wird bei den so genannten „harten Themen“ wie sexueller Missbrauch, Fremdenfeindlichkeit und Radikalisierung sowie Drogen, Aufklärung und aktive Präventionsarbeit geleistet.

Info Mehr Einzelheiten über die Jugendwoche sind unter Telefon (07141) 14 44 27 31 oder maren.bieberich@landkreis-ludwigsburg.de erhältlich.