Bietigheim-Bissingen Mit Schwung ins Jubiläumsjahr

Bietigheim-Bissingen / Uwe Mollenkopf

Lothar Späth, der ehemalige Ministerpräsident von Baden-Württemberg, war bekannt für viele innovative Ideen. Eine davon hatte er 1968, als er noch Bietigheimer Bürgermeister war. Im Februar rief er bei einer Veranstaltung der CDU-Ortsgruppe im Musiksaal der Sandschule den Verein „Altenhilfe Bietigheim“ ins Leben. Das zuvor von Kirchen, sozialen und anderen Organisationen in der Altenarbeit Geleistete sollte auf eine breitere Grundlage gestellt werden, wie es in der Dokumentation „50 Jahre Aktive Senioren Bietigheim-Bissingen“ heißt. Denn die Aktiven Senioren sind aus dem Altenhilfeverein hervorgegangen und können deshalb in diesem Jahr auf ihr 50-jähriges Bestehen zurückblicken.

Bei der Suche nach einem Treffpunkt wurde der neue Verein in der Holzgartenstraße fündig. Dort entstand auf einem städtischen Grundstück in Fertigbauweise bis 1970 eine Altentagesstätte. Sie wurde schnell zum Treffpunkt für Bastelgruppen, Kulturveranstaltungen, Geburtstagsfeiern und mehr. Als erster Vorsitzender agierte von 1968 bis 1983 Karl Rieker.

Einen gravierenden Einschnitt im Vereinsleben markierte die Landesgartenschau von 1989. Damals musste die Altentagesstätte aufgegeben werden, der Verein erhielt dafür den für die Gartenschau gebauten modernen Enzpavillon als neues Vereinsheim. Zeitgleich wurde auch der Name geändert. Der Altenhilfeverein, damals mit dem Vorsitzenden Ernst Fleck, wurde in „Aktive Senioren“ Bietigheim-Bissingen umbenannt.

Der Name war Programm: Das Veranstaltungsprogramm wurde stark vergrößert und ein Netzwerk zu anderen Vereinen, öffentlichen Institutionen, Schulen, Kindergärten und Museen gebildet. Ausstellungen von Hobbykünstlern, Gedächtnistraining, Jahrgangstreffen, Stammtische, Tanz am Nachmittag, neue Gesprächskreise und vieles mehr kamen dazu. Ein „spürbarer Ruck“ in dieser Entwicklung habe mit der Tätigkeit von Roland Hellmann als Vorsitzendem (ab 1999) eingesetzt, sagt Helmut Lipka, das „dienstälteste“ Vorstandsmitglied. Er habe die Bedeutung eines professionellen Managements erkannt und den Verein nach außen geöffnet. „Nach einigen Hürden wurden die Senioren mehr und mehr aktiv und erhielten dazu auch die starke Unterstützung der Stadt Bietigheim-Bissingen“, so Lipka.

Inzwischen komme man auf 700 Termine im Jahr, hat Renate Wendt ausgerechnet, die in die Spuren Hellmanns trat und seit 2012 die Geschicke des Vereins lenkt. „Bei uns tanzt der Bär“, so die Vereinsvorsitzende schmunzelnd. Der Verein (aktuell 406 Mitglieder von 55 bis 101 Jahren) habe auch keine Nachwuchsprobleme, so Wendt stolz, und dies nicht aufgrund der Demografie, sondern weil man sich am Zeitgeschehen orientiere. Aktuelles Beispiel: Seit Anfang dieses Jahres gibt es eine „Mediensprechstunde“, zu der Mitglieder kommen können, die etwa Probleme mit ihrem Smartphone haben.

Als wichtigste Projekte ihrer Amtszeit nennt Renate Wendt den „Pavillon-Kurier“, eine Mitgliederzeitschrift, die seit 2011 einmal im Monat erscheint und über das Vereinsleben informiert, und das gemeinsam mit der Realschule im Aurain verwirklichte Projekt Fluchtgeschichten, das in die Herausgabe eines Buches mündete. Entscheidend für das gute Funktionieren der Arbeit bei den Aktiven Senioren ist aus ihrer Sicht die Teamarbeit. Alle, die ehrenamtliche Aufgaben übernommen hätten, wüssten, dass die Vielseitigkeit der Angebotspalette nur gemeinsam zu bewältigen sei, so die Vorsitzende.

Und was wünscht sich der Verein zum Geburtstag? Renate Wendt muss nicht lange zögern. „Es wäre gut, wenn wir noch mehr Begegnungsstätten in der Stadt hätten.“ Denn im Enzpavallion sei man inzwischen an die Grenzen gekommen.

Es ist eine Arbeit, deren Bedeutung auch von der Stadtverwaltung gewürdigt wird. „Sie haben nach wie vor Schwung – der eine mit dem Tanzbein, die andere am Klavier“, stellt Oberbürgermeister Jürgen Kessing in seinem Grußwort zum Jubiläum fest. Bietigheim-Bissingen sei stolz auf seine aktive Bürgerschaft – „und auf die Aktiven Senioren ganz besonders“.