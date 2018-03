Schwerpunkt Osteressen Milchreis statt Maultaschen

Bietigheim-Bissingen / Carolin Domke

Ostern ist für die Glaubensgemeinschaft der Suryoye (Syrer) das wichtigste Fest, erzählt Simon Üzel, ein Mitglied der Gemeinde in Bietigheim-Bissingen. Bis zur Feier müssen sie allerdings noch eine Woche warten, denn Ostern wird bei ihnen nach dem julianischen Kalender ausgerichtet, der eine andere Zeitrechnung verfolgt.

Bei der syrisch-orthodoxen Glaubensgemeinde wird Ostern mit einer 50-tägigen Fastenzeit eingeleitet. Vor Jahrhunderten fand die Karwoche nur alle 33 Jahre statt, angelehnt an das Sterbealter von Jesu. Da aber nicht jeder das 33-jährige Lebensjahr erreicht, entschied die Kirche jährlich die Karwoche zu zelebrieren. „Jeder der geboren wurde, soll die Karwoche erleben“, erklärt Simon Üzel. „Deswegen hat man diese Karwoche zusätzlich zu diesen 40 Tagen eingeleitet. Wir nennen das 50 Tage Fasten“. In dieser Zeit wird gänzlich auf Fleisch und Milchprodukte verzichtet. Während der Karwoche lassen viele auch noch Weizenprodukte weg. „Hier und in der Heimat fasten viele nur bis Mittag. Dazu gibt es einen Gottesdienst, morgens, mittags, abends“, erzählt Simon Üzel. Seine Großmutter verzichtete die 50 Tage sogar komplett auf Fleisch, Milch und Weizen.

Ab Karfreitag ist zudem Küssen untersagt. „Das ist ein Zeichen für den Verrat, da Jesus durch einen Kuss verraten wurde“, sagt Üzel. Erst wenn die Botschaft verbreitet wird, dass Jesu auferstanden ist, darf wieder geküsst werden.

Oliven- statt Palmenzweige

Eine Besonderheit ist die Olivenzweigprozession. In der Nacht auf den Ostersonntag verteilt der Pfarrer seine Zweige an die Gläubigen. Während der Liturgie streuen sie dann die Olivenzweige auf den Weg vor dem Altar. Als Symbol der Auferstehung wird das Kreuz mit den Olivenzweigen geschmückt und durch die Kirche getragen, erklärt Simon Üzel. „Nach dem Gottesdienst wird jedem gratuliert. Dann bekommt man Eier geschenkt und frühstückt diese.“

Das Ei hat bei den Suryoye eine besondere Bedeutung. Es symbolisiert das Grab Jesu. Die äußere Schale stellt dabei das Grab dar, das Eiweiß das Leichentuch und der Dotter das Leben. „Das komplette Ei ist eigentlich nichts Lebendiges. Daraus entwickelt sich erst Leben“ und das zeige am Ende die Wiederauferstehung Jesu. Jeder Gläubige übergibt dem Pfarrer auch ein Ei, dieses wird geweiht und als Osterei wieder zurückgereicht. Die Eier werden ebenso farbig bemalt, meistens jedoch in einfachem Rot, das für das Blut Christi steht.

Traditionell erfolgt nach dem Gottesdienst das „Eierschlagen“. Es ist mehr ein Spiel, was sich über Jahrzehnte etabliert hat. Dabei werden die Eier gegeneinander geklopft, zerbricht eins, wird es dem gegenüber überreicht.

Statt eines üppigen Lammbratens oder Maultaschen gibt es am Ostersonntag magenschonenden Milchreis. Erst langsam muss sich der Magen nach der langen Fastenzeit wieder an Nahrung gewöhnen. „Das ist auch wissenschaftlich bewiesen“, erklärt Simon Üzel „und es ist sehr gesund. Manchmal isst man bis zu drei Tage danach kein Fleisch.“ Auch den Kindern schmeckt’s – allerdings bekommen die für den Geschmack noch ein bisschen Kakaopulver oben drauf. „Jeder Ort hat seine Tradition, wie er den Milchreis zubereitet“, erklärt er. Bei seiner Familie gehört Zimt dazu.