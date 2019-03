Justiz Messerstecher: Anwalt fordert Freispruch

Bietigheim-Bissingen / Bernd Winckler

Vor der Schwurgerichtskammer (Jugendkammer) des Heilbronner Landgerichts hat der Prozess gegen einen 19-jährigen Mann aus Bietigheim-Bisssingen begonnen, der am 7. September vergangenen Jahres zwei andere junge Männer durch Messerstiche schwer verletzt haben soll. Die Anklage gegen ihn lautet auf versuchten Totschlag in zwei Fällen sowie auf Nötigungen und Bedrohungen.

Die Staatsanwaltschaft geht in der am Freitag vorgetragenen Anklage davon aus, dass sich an jenem späten Septemberabend der Angeklagte und ein anderer Mann im Bürgergarten zunächst gegenseitig verbal beleidigten und bedrohten. Man habe sich angespuckt und „Abstechen“ angekündigt. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll es gegenseitige Fausthiebe auf den Kopf gegeben haben und ein Einhand-Messer sei vorgezeigt worden, ohne dass dieses eingesetzt wurde. Das Opfer habe lediglich durch die Fausthiebe Prellungen am Kopf und dem Kiefer davon getragen.

Erst als der Angeklagte laut dem Vorwurf das Messer seinem Gegenüber an den Hals gesetzt habe, sollen zwei Freunde des Opfers, ein 21-Jähriger aus Löchgau und ein 22-Jähriger aus Bietigheim, die sich etwa 20 Meter entfernt aufhielten, den Versuch unternommen haben, einzugreifen, damit niemand verletzt werde. Sie schafften es wohl, den 19-Jährigen, der das Messer hatte, zu Boden zu drücken. Dabei soll dieser plötzlich mit dem aufgeklappten Messer um sich gestochen und einen der beiden zuerst durch Stiche und Schnitte am Hals so schwer verletzt haben, dass bei ihm Lebensgefahr bestand. Sein Begleiter wurde ebenfalls verletzt, was von den Ärzten im Bietigheimer Krankenhaus gleichfalls als „schwer“ eingestuft wurde: Die Staatsanwaltschaft geht von mindestens 15 Zentimeter langen und bis zu vier Zentimeter tiefen Stichen in die Flanke des einen Opfers und am Hals des anderen jungen Mannes aus. Das von dem Angeklagten auserkorene eigentliche Opfer blieb unverletzt.

Weitere Anklagepunkte

In einem weiteren Anklagepunkt wirft der Staatsanwalt dem 19-Jährigen vor, er habe am späten Abend des 30. Juni vergangenen Jahres im Bereich Eselshütte in Bietigheim mit einem anderen Kontrahenten Streit bekommen und diesen zum Zweikampf aufgefordert. Dazu kam es jedoch nicht, weil der Angegriffene sofort die Polizei benachrichtigte. Alles zusammen wertet die Anklage als versuchte und vollendete Nötigung, Drohung, gefährliche Körperverletzung und versuchten Totschlag in zwei Fällen.

Im letzten Fall war der Angeklagte geflüchtet, konnte aber nach kurzer Fahndung noch in der Tatnacht festgenommen werden. Dabei stellte sich heraus, dass auch er offensichtlich durch Schnitte seines eigenen Messers verletzt wurde. Auch hatte er einen Bruch an der rechten Hand erlitten und wurde im Bietigheimer Krankenhaus erstbehandelt.

Zur Abwehr Messer gezogen

In der Verhandlung stellte sich durch die Einvernahme des 19-Jährigen und auch durch eine Erklärung seines Verteidigers heraus, dass in der Septembernacht nicht nur der Angeklagte und die beiden später verletzten Männer anwesend waren. Insgesamt soll es sich um eine Gruppe von mindestens fünf Männern gehandelt haben. Der Angeklagte gibt an, er sei das eigentliche Opfer, denn er wurde von einem der später Verletzten zuerst mit einem Messer angegriffen. Während er zu Boden geworfen wurde, habe er zur eigenen Abwehr sein Messer gezogen, um den Angreifer auf Abstand zu halten. Bei der Abwehrbewegung müssen wohl seiner Meinung nach die schweren Verletzungen der beiden Männer entstanden sein.

Sein Verteidiger sagte es ganz offen: „Es muss einen Freispruch geben.“ Was die Vorwürfe der Körperverletzung durch die Faustschläge und die Bedrohungen vom Juni betreffen, könne das Gericht ja dies einstellen. Sein Mandant sei sehr haftempfindlich und er befinde sich zu Unrecht in Untersuchungshaft. Andererseits konnte der 19-Jährige die Frage der Vorsitzenden Richterin, warum er einige Stunden vor dem Vorfall in Ludwigsburg das Messer gekauft habe, nicht beantworten. Schließlich gab er kleinlaut zu, dass er sich mit einem Messer sicher fühlt.

Die 2. Große Heilbronner Jugendstrafkammer will in insgesamt acht Verhandlungstagen mit der Vernehmung von 29 Zeugen und zwei Sachverständigen die Hintergründe der Messerstecherei ergründen. Der Angeklagte soll indes dem Gericht schon strafrechtlich bekannt sein, allerdings beinhaltet seine Vorstrafe keine Gewalttat, sondern nur ein Eigentumsdelikt, während einer der Schwerverletzten bereits wegen Körperverletzung vorbestraft ist. Der Prozess wird am Freitag, 8. März fortgesetzt.