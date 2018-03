Was war, was kommt Mein Feind, der Baum

Andreas Lukesch

GAL-Stadtrat Axel Armbruster hat uns in seiner Fraktionskolumne darüber aufgeklärt, dass das Zusammenleben von Baum und Mensch nicht immer frei von Konflikten ist. Damit hat er uns darauf gebracht, an dieser Stelle diesem Beziehungsgeflecht näher auf den Grund zu gehen und durch die Konfliktfelder Baum-Hund, Baum-Säge, Baum-Auto und Baum-Vogel-Stoffwechsel-Auto zu erweitern. Mal abgesehen von Baumtänzern im Mondlicht, die Nadelgewächsen eine Seele zuschreiben, ist das Verhältnis Mensch-Baum ein auf Nutzwert ausgerichtetes, wobei der Baum dem Menschen mehr Nutzen bringt als umgekehrt. Bäume werden verheizt oder verbaut, ihre Früchte gegessen. Bäume werden rigoros ausgenutzt, was vielleicht auch an deren Lebenssituation liegt. So festgewachsen in der Erde ohne Fluchtmöglichkeit unterliegt der Baum meist in der Auseinandersetzung mit dem Menschen, zumal wenn dieser schweres Gerät einsetzt, womit wir beim Thema Baum-Säge wären. Nutzt der Mensch hingegen eine ungeeignete Technik in der Begegnung mit einem Baum, etwa ein Auto, unterliegt er schnell der Standfestigkeit des Wurzelwerks. Aber auch unverunfallt verspüren Autofahrer öfter negative Energien im Zusammenleben mit Bäumen – vor allem dann, wenn sie ihr Blech unter ihnen abstellen. Dann verschwört sich der Baum nämlich mit seinen Bewohnern, den Vögeln, die wiederum ihre geregelte Verdauung grundsätzlich auf frisch polierten Motorhauben unter Beweis stellen. Möglicherweise ist das die Rache der Bäume gegen jene Lebewesen, die ihnen von Menschen zugeführt werden. Hunde sind Baum-Verachter. Sie erleichtern sich an ihnen ohne jede Rücksicht. Stadtbäume werden von ihnen zuuriniert, bis diese die Säge als Erlösung empfinden müssen. Wirkliche Freunde haben Bäume nur unter Anwohnern. Die kümmert es zwar kaum, dass in Südamerika ganze Tropenwälder abgeholzt werden, empören sich aber, wenn die Esche vor dem Wohnzimmerfenster dem für sie willkürlichen Akt stadtgärtnerischer Barbarei zum Opfer fällt. Wenn sie die Orkanböe verklagen könnten, die die Kiefer im Garten flachlegt, sie würden es tun und die Schuldigen in den Amtsstuben ausmachen. Sie sind es, die mittlerweile dafür sorgen, dass Bäume für ein Bauprojekt nicht mehr umgehauen, sondern umgesetzt werden – selbst wenn dies mehr kostet als der Bau von 40 Sozialwohnungen für Familien. Wir erkennen also, Axel Armbrusters Analyse ist messerscharf. Aber der Forstmann kennt sich ja auch aus mit Bäumen.