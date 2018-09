Ausstellung Mehr als 600 Döschen gesammelt

In allen Varianten und aus diversen Materialien sind rund 100 Dosen in der Ausstellung zu sehen. © Foto: MARTIN KALB

Bietigheim-Bissingen / Susanne Yvette Walter

In jeder Frauenhandtasche waren sie um die Jahrhundertwende noch zu finden, die individuell gestalteten kleinen Döschen für Ringe und Kettchen, für Pillen und Pastillen in allen Formen, Farben und Materialien. 595 solcher Originale, die einzigartig und damit von hohem Sammlerwert sind, hat eine Ludwigsburgerin zusammengetragen, die im Frühjahr verstorben ist. Ihre Sammlung wurde vom Bietigheimer Stadtmuseum Hornmoldhaus aufgekauft.

Weil Bietigheim neben Stuttgart, Göppingen und Calw einer der ersten Standorte für Apotheken im Ländle war, bestehe ein lokaler Bezug zur Stadt. Damit erklärt Laura Spiegler, Volontärin im Stadtmuseum Hornmoldhaus, warum die Sammlung von fast 600 unglaublich charakteristischen kleinen Dosen nun hier gelandet ist. Eine Auswahl der schönsten kleinen Dosen aus Stein, Keramik, Metall, emailliert, oder mit Marmor besetzt zeigt das Hornmoldhaus in einer Kabinettausstellung, die am Mittwoch eröffnet wurde.

Jedes Stück abfotografiert

Das Auge kann sich kaum sattsehen an diesen Kleinoden, die sicher alle eine Geschichte zu erzählen haben. „Doch leider starb die Sammlerin Heidrun Schmitt im Frühjahr, sodass wir sie nicht mehr nach Details zu ihrer Sammelleidenschaft fragen können“, bedauert Spiegler, die die Sammlung in Empfang genommen hatte, jedes Stück abfotografiert und mit Nummern versehen hat. Ein Großteil der Döschen wurde in Kisten verpackt und steht jederzeit neuen Ausstellungen zur Verfügung. „Wir kooperieren auch mit anderen Museen und leihen so etwas auch mal gerne aus, wenn es in den Kontext einer anderen Ausstellung passt“, betont Museumsleiterin Regina Ille-Kopp. In Bietigheim sind rund 100 ausgewählte Döschen in Setzkästen gestellt zu sehen.

In Vitrinen glänzen die schönsten Stücke, etwa eine Dose in Form eines dicken kleinen Buddhas, oder eine winzig kleine Miniaturhandtasche, deren „Griffe“ man öffnen kann. Eine Dose wurde aus einer Quarz-Druse hergestellt, klein aber fein schimmern die Halbedelsteine in ihrem Inneren. Eine Dose entstand aus einer Muschel mit Deckel und Boden. Andere sind so klein, dass sie auf winzige Glassockel gestellt wurden. Auch Stücke aus Keramikmanufakturen sind dabei, eine Katzendose zum Beispiel.

Büchse der Pandora

Doch die Büchse der Pandora sucht man vergeblich. Auch von gekrönten Häuptern ist in dieser Sammlung nichts zu finden und dennoch erkennt man beim Besuch dieser Kabinettausstellung wie vielseitig diese kleinen Döschen waren. Meist eckig, oval oder rund waren sie praktisch und individuell einsetzbar. Im Gegenzug zeigt die Ausstellung auch industriell gefertigte Dosenverpackungen mit hohem Wiedererkennungswert dank eindeutigem Emblem wie bei „Klosterfrau“ oder „Nivea“.

Neben Dosen aus den genannten Materialien zeigt die Ausstellung auch Döschen aus Blech, Aluminium, Holz und Kunststoff. „Die Sammlerin und mit ihr Freunde und Familie waren 36 Jahre aktiv. In dieser Zeit hat Heidrun Schmitt mehrere Modellwellen durchlaufen. Richtig wertvoll sind die Dosen, die aus Gold, Emaille, Elfenbein und Perlmutt gefertigt sind, was vor allem im 19. Jahrhundert beliebt war. Erworben hat Heidrun Schmitt ihre kleinen Schätze auf Flohmärkten und in Apotheken. Sie ließ sich gerne Döschen von Reisen mitbringen – vorwiegend aus Europa stammen daher die meisten ihrer Sammlerstücke.

Die Kabinettausstellung „Für Pretiosen, Pillen und Pastillen – Dosen aus der Sammlung Schmitt“ gibt diesen Objekten eine charmante Plattform. Der Schwerpunkt der Sammlung Schmitt liegt auf Pillendosen. Sie waren Anlass für den Erwerb der Sammlung. Die Pionierrolle der Stadt Bietigheim-Bissingen was das Apothekenwesen angeht, war Auslöser für den Kauf der Kleiode. Ein Sammelschwerpunkt im Hornmoldhaus ist auch das Apothekenwesen.

Info Die Ausstellung ist bis 31. März 2019 zu sehen. Öffnungszeiten: Dienstag, Mittwoch, Freitag 13.45 bis 17.45 Uhr; Donnerstag 13.45 bis 19.45 Uhr, Samstag, Sonntag und an Feiertagen 10.45 bis 17.45 Uhr.