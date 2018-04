Gemeinderat Masterplan fürs Mettertal

Bietigheim-Bissingen / Rena Weiss

Wenn der neue Masterplan „Aufwertung Unteres Mettertal“ eins zu eins umgesetzt werde, dann kommt auf die Stadt ganz schön etwas zu. Zum einen Kosten im zweistelligen Millionenbetrag, so Oberbürgermeister Jürgen Kessing in der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend, und zum anderen eine deutliche Verbesserung, so die Mehrheit der Gemeinderäte. Doch noch liegt die Untersuchung des Büros „Gänßle, Hehr + Partner“ dem Gremium nur zur Kenntnisnahme vor.

Ein Vorschlag des Büros ist es, die einzelnen Parkflächen im gesamten Mettertal, von der Mündung in die Enz bis zur Mettermühle, zu zentralisieren. In der Farbstraße sollen 95 Plätze erhalten bleiben – 35 weniger als bislang. Dafür soll es entlang der Auwiesenbrücke ein Parkhaus mit 275 Plätzen geben sowie weitere einzelne Stellplätze und Caravanparkmöglichkeiten entlang der Enz.

Parkhaus sorgt für Missmut

Ein Vorschlag, der CDU-Rat Wilhelm Erich Dietz gar nicht zusagt. Für die Einzelhändler bedeute es eine deutliche Verschlechterung, wenn sichtbare Parkplätze in Altstadtnähe abgeschafft werden würden. Da nütze auch das Parkhaus nichts, und das Ladensterben würde seinen Lauf nehmen.

Doch für die Zentralisierung spreche eine Verbesserung der Wegeverbindungen, erklärte Andrea Schwarz, Leiterin des Stadtentwicklungsamts. Zudem könne mit den neu entstandenen Flächen auch eine Renaturierung vollzogen werden. Es gibt beispielsweise Ideen eines Strands an der Metter. „Für die Bürger wäre es ein ganz neues Erlebnis runter zur Metter zu gelangen“, sagte Schwarz. Das macht auch für Albrecht Kurz, Grüne-Alternative-Liste, und seine Fraktionskollegen Sinn. „Wir halten auch das Parkhaus für eine interessante Idee, damit wäre das Lavieren durch den Parkverkehr weg“, sagt Kurz.

Thomas Wiesbauer, CDU, betonte hingegen, dass der Fraktion nun ein Zeit- und Finanzierungsplan sehr wichtig ist, und er hoffe, dass das Projekt zügig vorangehe. Das liegt nun in der Hand der Stadtverwaltung, die nun die Pläne fürs Mettertal auf ihre Umsetzung prüft.

Info Am Samstag, 21. April, werden sämtliche Pläne von 12 bis 15 Uhr im Enzpavillon vorgestellt. Die Stadtverwaltung sowie das Büro sind ebenfalls anwesend und hoffen auf Anregung der Bürger.