Bietigheim-Bissingen Luftschlösser nicht nur in der Fantasie

Bietigheim-Bissingen / Susanne Yvette Walter

Luftschlösser bauen erwünscht: Der Kunstworkshop an der Bietigheimer Hillerschule ist ein Highlight im Schulalltag, auf das sich Grundschüler aller Klassen freuen. Am Freitag und Samstag wimmelt es im Schulhaus vor kreativen Künstlern, die sich in 20 Projekten mit verschiedenen Materialien nach Herzenslust austoben können.

Das Symbol der Hillerschule spricht dafür, dass hier Kindern Raum gegeben wird für das Entdecken der eigenen Kreativität. Ein stilisierter Apfel, ein Notenschlüssel und ein Farbklecks zeigen, wo es lang geht im Schulalltag. „Das Symbol steht für die Förderung von Gesundheit, Musikalität und Kreativität“, erklärt Schulleiterin Roberta Neugebauer.

Alle zwei Jahre engagiert die Schule Künstlerin und Modedesignerin Claudia Anders aus Bietigheim, die mit einem Stab von Künstlern an zwei Tagen Projekte in Workshop-Form im ganzen Schulhaus anbietet. Diesmal dreht sich alles um das Bauen von Luftschlössern – die Baustelle im Schulhof war der Impulsgeber. Künstlerin Claudia Anders kümmert sich darum, dass das Spektrum an Angeboten sehr breit ausfällt und dass verschiedene Materialien zum Einsatz kommen. Diesmal bauen Kinder zum Beispiel aus verschieden großen Blumentöpfen einen Leuchtturm. Dafür ist Carolin Döft zuständig. Andere sägen, bohren und schrauben ein Baumhaus in einen Ast. Das Baumhaus kann bemalt werden oder mit Moos beklebt – alles unter der Regie von Annegret Wyrich.

Eine Villa Kunterbunt wie sie Pippi Langstrumpf hat, ist für viele der 300 teilnehmenden Kinder eine verlockende Aussicht. Andere schneiden Baumaschinen und Bauarbeiter aus bunten Papieren aus, kleben sie auf Malplatten und erarbeiten mit Pinsel und Farbe ihre Traumbaustelle. Das Projekt von Ursula Nossa kommt ebenfalls super an. Eines der Projekte dokumentiert den kreativen Trubel im Schulhaus in Wort und Bild. „Wir machen unsere eigene Zeitung über das Projekt. Das sind all die Schüler, die mit den Bauhelmen unterwegs sind“, erzählt Schulleiterin Roberta Neugebauer und fügt hinzu: „Sie sammeln erste Erfahrungen im Schreiben von Zeitungsberichten und erkennen, dass es besser ist, Menschen mit Kopf zu fotografieren.“

Der Förderverein bezahlt die Materialien für die kreative Zwei-Tages-Aktion. „Am 20. April von 16 bis 18 Uhr soll es eine Vernissage für die Öffentlichkeit geben“, kündigt Claudia Anders an.