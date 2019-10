Im Sitzungssaal des württembergischen Kultusministeriums wurde dem 1904 in Heilbronn-Böckingen geborenen und in Bietigheim aufgewachsenen Schriftsteller Otto Rombach am 10. November 1941 eine große, wenngleich im Rückblick auch zweifelhafte Ehre zu Teil: Er erhielt den mit 3000 Reichsmark verbundenen Schwäbischen Dichterpreis. Ausgezeichnet wurde damit sein Roman „Der junge Herr Alexius“ aus dem Jahr 1940, in dem er die Geschichte eines Ravensburger Patriziersohns im 16. Jahrhundert schildert.

Zweifelhaft ist der Preis insofern, als es sich um einen NS-Literaturpreis handelte, der am 9. Februar 1935 von dem württembergischen Ministerpräsidenten und Kultusminister Christian Mergenthaler ins Leben gerufen wurde. Er wurde von 1935 bis 1942 jeweils am Geburtstag von Friedrich Schiller (10. November) vergeben. Doch wie zuletzt der Historiker Prof. Christhard Schrenk, Direktor des Heilbronner Stadtarchivs, herausfand, war Rombach, der seit Oktober 1942 im Auswärtigen Amt beschäftigt war, keine Verstrickung in NS-Aktionen nachzuweisen. Der Schriftsteller selbst, der ab Oktober 1945 dauerhaft in Bietigheim lebte, erklärte später, seine Ablehnung gegen den Nationalsozialismus gehe aus seinen Büchern hervor.

Tatsächlich gilt der 1984 verstorbene Erzähler laut einer Veröffentlichung des Bietigheimer Stadtarchivs als ein „wahrhafter Humanist“. Es sei „das farbig geschilderte Einzelschicksal auf der historischen Bühne“ gewesen, „das paradigmatisch die Folie für Rombachs Anliegen bildete, der Darstellung des allgemein Menschlichen in seinen vielfältigen Facetten“.

„Der Atem des Neckars“

Bevor Otto Rombach seine Vorliebe für historische Stoffe entwickelte, probierte er sich auch auf anderen Feldern der Literatur aus. So tritt der junge Autor und Redakteur der Frankfurter Zeitung 1928 mit einem Bühnenstück, zwei kleineren Erzählbänden und einer ersten Reiseerlebnisschilderung sowie einer auf Zeitungspapier gedruckten „Gazettenlyrik“ hervor. Dieses Werk wurde sogar vom großen Egon Erwin Kisch gelobt.

Seinen Durchbruch schaffte der Autor, mittlerweile Redakteur einer Rundfunkzeitschrift in Berlin, dann allerdings mit dem Erzählen historischer Stoffe. 1936 brachte er den Schelmenroman „Adrian der Tulpendieb“ heraus, der mit einer Auflage von rund 250 000 zu seinem erfolgreichsten Werk werden sollte. Darin schildert er den Aufstieg eines Torfknechts zum Tulpenkönig im Holland des 17. Jahrhunderts. Das Buch, das auch verfilmt wurde, eröffnete ihm zugleich eine Tätigkeit als freier Schriftsteller. Auch der mit dem Dichterpreis gewürdigte Roman „Der junge Herr Alexius“ wurde mit einer Auflage von 200 000 zu einem großen Erfolg.

Neben dem historischen Roman wurden Reiseschilderungen zu einem weiteren wichtigen literarischen Metier Rombachs. Diese führten ihn nicht nur in weite Ferne, sondern auch in die Heimatregion. Dieser setzte er mit dem Werk „Atem des Neckars. Heimatliches Reisebuch. Landschaften, Menschen und Städte“ im Jahr 1971 ein literarisches Denkmal. In Bietigheim selbst beschäftigte er sich besonders mit den historischen Persönlichkeiten Antonia Visconti und Erwin von Bälz.

Rombach wurden hohe Ehren für sein Wirken zuteil: 1964 erhielt er das Bundesverdienstkreuz, die Ehrenmedaille der Stadt Heilbronn und die Ehrenbürgerschaft der Stadt Bietigheim. 1965 wurde er Ehrenmitglied der Académie Berrichonne in Bourges, Frankreich. Die baden-württembergische Landesregierung ehrte ihn 1969 mit dem Professorentitel. 1981 erhielt er die Landesverdienstmedaille.

An den Bietigheimer Autor erinnert heute die Stadtbücherei, die nach seinem Tod 1984 nach ihm benannt wurde. Die Stadt Heilbronn vergibt Otto-Rombach-Stipendien aus den Erträgen seines Nachlasses.