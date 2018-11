Verkaufsstart Lions Club verkauft zehnten Adventskalender

Bietigheim-Bissingen / bz

Der Lions Club Bietigheim-Bissingen dankt Oberbürgermeister Jürgen Kessing als Schirmherr dafür, die erfolgreiche Kalenderaktion zu unterstützen – und das bereits zum zehnten Mal. Die Erlöse aus dem Verkauf werden vollständig für die sozialen und karitativen Projekte von Lions Club in Bietigheim-Bissingen und der näheren Umgebung verwendet, heißt es in einer Mitteilung.

Der Kalender, der in diesem Jahr die verschneite Bietigheimer Altstadt mit der Stadtkirche im Mittelpunkt zeigt, kostet pro Exemplar fünf Euro. Wer einen der in limitierter Auflage von 3700 Stück hergestellten Adventskalender kauft, kann jeden Tag etwas gewinnen und tut gleichzeitig etwas Gutes. Preise im Gesamtwert von circa 12 000 Euro, die durch den Lions Club von den über 100 Spenderfirmen eingesammelt wurden, werden verlost.

Verkaufsstart ist der kommende Samstag, 3. November, und geht bis 30. November. Die Kalender werden dann auf den folgenden Märkten angeboten: Samstag, 3. November, und Samstag, 17. November, auf dem Marktplatz, Freitag, 9. November, im Buchzentrum, Sonntag, 11. November, im Martini-Markt sowie Samstag, 24. November, im Kuhriosum/Kronenzentrum.

Jeden Tag Preise zu gewinnen

Über den kompletten Verkaufszeitraum sind die Adventskalender bei der Bietigheimer Zeitung, der Stadtinformation, im Krankenhaus Bietigheim, in den Filialen der Kreissparkasse, in Apotheken, bei den Stadtwerken erhältlich. Weitere Verkaufsstellen sind auf der Website aufgeführt.

Jeder Kalender ist mit einer Nummer versehen. An jedem Tag vom 1. bis zum 24. Dezember werden zehn bis zwölf Preise ausgelost. Jeder Kalender nimmt an allen 24 Tagen an der Verlosung teil. Die unter notarieller Aufsicht gezogenen Gewinn-Nummern, werden täglich in der Bietigheimer Zeitung und im Internet veröffentlicht.

Letztes Jahr feierte der Lions Club Bietigheim-Bissingen sein 40-jähriges Bestehen, wobei 40 000 Euro an karitative Einrichtungen übergeben wurden. Damit wurde unter anderem ein neues Fahrzeug für die Lebenshilfe Ludwigsburg und therapeutisches Reiten für behinderte Kinder finanziert. Spenden erhielten auch die Beratungsstelle für Kinder suchtkranker Menschen in Bietigheim, die Behindertenschule Gröninger Weg und die „Silberdistel“ für Betreuung von misshandelten Kindern. Weiter gehen Gelder in Programme zur Gesundheitsstärkung und Gewaltvorbeugung von Grundschülern sowie die Förderung von begabten Musikschülern, die Notfallseelsorge des Landkreises, die Arbeit des hiesigen Hospizes und den Pflegedienst der Diakoniestation.

//www.adventskalender-lions-bibi.de:www.adventskalender-lions-bibi.de/verkaufsstellen.php:www.adventskalender-lions-bibi.de/verkaufsstellen.php|_blank)$

www.adventskalender-lions-bibi.de