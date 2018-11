Letzte Vorbereitungen für den Sternlesmarkt in Bietigheim

sol

Schon seit einigen Tagen hämmern und zimmern die Budenbetreiber in der oberen Hauptstraße in Bietigheim, stellen Wände auf, richten Fußböden aus. Bis Donnerstag müssen sie ihre Vorbereitungen abgeschlossen haben. Denn um 11.30 Uhr beginnt an diesem Tag der Sternlesmarkt. Um 17 Uhr am Nachmittag eröffnet Oberbürgermeister Jürgen Kessing den traditionellen mehrtägigen Weihnachtsmarkt auch offiziell. Dazu spielt das Bläser-Vororchester der Musikschule. Um 18 Uhr ist Glühwein-Anstich, und von 20.30 Uhr bis 21 Uhr sind weihnachtliche Klänge vom Balkon der Markplatz Arkaden zu hören. Bis Sonntag, 23. Dezember, dem Ende des Sternlesmarktes, folgt eine Fülle weiterer Veranstaltungen./