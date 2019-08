„Wenn ich Sie so ansehe, erkenne ich Potenzial.“ Gleich zu Beginn seiner Führung hatte der Marketingchef von Olymp, Marc Fritz, die Lacher auf seiner Seite: „Unser erster Blick geht nicht in die Augen unseres Gegenübers, sondern auf sein Hemdensignet“. Rund zweieinhalb Stunden führte Fritz 25 BZ-Leser im Rahmen des Leser-Aktiv-Sommer durch die Olymp-Zentrale in Bietigheim-Bissingen.

„Wir beginnen früh damit aufzuspüren, welche modischen Trends sich abzeichnet“, erklärt Fritz im Showroom des Unternehmens. Zwischen Hemden aus Vollzwirn, edlen Einstecktüchern und einem überlebensgroßen Bild von Markenbotschafter und Schauspieler Gerard Butler erläutert er, wie die Designer und Trendagenturen die Entwicklungen bei den internationalen Messen und in den Fußgängerzonen der Welt beobachten. Sie werden immer weiter verfeinert, „bis die Essenz übrigbleibt“. Erst wenn feststeht, was für die Zielgruppe, den Businessman zwischen Mitte 20 und Anfang 60, relevant ist, gehe es an die Auswahl der Kragenformen, der Garne und Stoffe.

Vier Kollektionen produziert das Unternehmen jedes Jahr. Schon heute können die Besucher die Hemden bestaunen, die es im Frühjahr 2020 zu kaufen gibt. Hemden mit mutig-pinken Blumenmustern schmiegen sich an glänzend weiße und blaue Modelle. „Die modische Kompetenz bestimmen Sie als Kunde“, betont Fritz. Doch zunächst ist der Fachhändler gefragt: Noch bis August kann er die Ware bestellen, die seine Kundschaft im nächsten Frühjahr tragen soll.

Die Besucher waren über die auffallenden Muster überrascht, doch Fritz erklärte, dass die Kollektion für den europaweiten Fachhandel bestimmt sei. „Obwohl die meisten Männer eher zu etwas Klassischem greifen“, müsse das Unternehmen seine modische Kompetenz auch mit ausgefallenen Kreationen beweisen: „Mit unserer Mode geben wir dem Träger die Sicherheit, nicht negativ aufzufallen.“

Die Bestellungen des Einzelhandels geben Olymp Planungssicherheit, erläutert Fritz, denn das Risiko trage dabei der Händler. Dem steht das Lagerprogramm von Klassikern gegenüber, bei dem das Unternehmen mit rund 100 000 Hemden, die es ständig vorrätig halte, das finanzielle Risiko trage.

Pro Jahr kaufe jeder Konsument etwa 60 Bekleidungsstücke, gebe dafür aber nur rund 400 Euro aus. „Der Verbraucher sucht nach preisgünstigen Angeboten“, weiß Fritz. Aber es gebe auch zahlreiche Kunden, die die Hemdenqualität von Olymp schätzten. Der Marketingleiter schwärmte von konischen Kragen, Knöpfen aus Perlmutt und geteilter Rückenpasse. Er beantwortete viele Fragen zur Entwicklung, zum Design, zur Nachhaltigkeit und zum Versand des Unternehmens.

10 000 Teile pro Stunde

Nach dem Showroom machte Fritz im Logistik-Zentrum Halt. Jedes Hemd beginnt seine Reise im Hochregallager, wird dann in einer schürzenartigen Tasche über ein Laufband automatisch zur Verpackungsstation befördert. „Pro Stunde können so bis zu 10 000 Teile verarbeitet werden“, erklärte Fritz stolz.

Am Standort in Bietigheim wird auch noch genäht – vor allem Prototypen und Muster. Christian Landgraf erklärte den Besuchern, wie ein Kragen verstärkt und Ärmel eingenäht werden. Zwei Frauen zeigten den interessierten BZ-Lesern, was dabei beachtet werden muss.

Im Labor verriet Marc Fritz Insiderwissen zum Thema Bügeln: „Ich trage seit 19 Jahren täglich ein Hemd und habe in dieser Zeit keines mehr gebügelt.“ Sein Geheimnis: Hemd auf links ziehen, zuknöpfen, Kragen und Manschetten beim Waschen im Hemd­inneren belassen. „Hören Sie sofort auf zu Bügeln“, riet der Marketingleiter. Ein Tipp, dem so mancher der Besucher gerne nachkommen wird.