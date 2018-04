Nightgroove Leise Töne und Partykracher im Wechsel

Bietigheim-Bissingen / Gabriele Szczegulski

Ein abwechslungsreiches Programm erwartet die Besucher der langen Nacht der Livemusik „Nightgroove“ am Samstag, 5. Mai, in Bietigheim. Zum 15. Mal findet das Kneipenfestival mit Musik statt. Quer durch die Stadt, quer durch die Jahrzehnte und quer durch viele Musikstile reicht das Angebot. Der Rock ’n’ Roll der 1950er ist genauso vertreten wie zeitloser Blues, Folk und Boogie. Glam-Rock der 1970er und Partykracher der 1980er- und 1990er-Jahre wechseln sich ab mit spanischem Flamenco, Funk und Soul. „Nightgroove“ ist aufgebaut wie ein nächtlicher Kneipenwandertag durch die Innenstadt. Traditionshäuser, Cafés und Szenekneipen machen beim „Nightgroove“ mit.

Elf Bands für 13 Euro

Jeder Besucher entrichtet einmalig einen Eintritt in Höhe von 13 Euro (im Vorverkauf) und bekommt dafür freien Eintritt in alle Lokale. Die Livemusik startet beim offiziellen Festivalstart im Wintergarten des Bullburger um 19 Uhr. Die SWR3-DJ Party in der Lamabar findet bis 3 Uhr statt.

Zum Nightgroove und nach Hause fahren die verlängerten Spillmann-Stadtbuslinien 557 und 551. Die Stadtteile von Bietigheim-Bissingen sind in einem 30-Minuten-Takt zwischen 23.30 Uhr und 2.30 Uhr ab den Haltestellen Kronenzentrum und Hillerplatz zu erreichen. Für die Rückfahrt in Richtung Stuttgart kann die Nacht-S-Bahn genutzt werden.

Nachtschwärmer aus Metterzimmern, Kleinsachsenheim, Löchgau, Erligheim, Bönnigheim und Freudental steigen am Kronenzentrum oder am Hillerplatz in die Nachtbuslinie N57. Nach Besigheim, Walheim, Kirchheim und Gemmrigheim fährt die Nachtbuslinie N58, der Zustieg ist am Kronenzentrum möglich.

Lärmschutzbeauftragter

Wo die einen feiern, kann es die anderen stören. Anwohnern steht während der Veranstaltung der Lärmschutzbeauftragte unter Telefon (0179) 6 77 78 89 zur Verfügung. Er sorgt bei Lärmbelästigungen für Abhilfe.

Info Tickets gibt es bis 4. Mai in den teilnehmenden Lokalen, bei der Stadtinformation in der Hauptstraße 65, bei der Bietigheimer Zeitung, Kronenbergstraße 10, bei Edeka Hoffmann & Sieber in Sachsenheim, Löchgau und Markgröningen