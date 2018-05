Mettertal Leere Anzeige für leeren Parkplatz

Bietigheim-Bissingen / Rena Weiss

Die Pläne für das Mettertal haben weite Wellen geschlagen in der Bietigheimer Bevölkerung. Darauf reagiert nun auch die Stadt und stellt die Pläne zur Umgestaltung des Mettertals des Büros Gänßle, Hehr und Partner öffentlich im Arkadengebäude im Ersten Obergeschoss vor. Von diesem Freitag, 25. Mai, bis 30. Juni, sind die Pläne zu den Öffnungszeiten des Gebäudes einzusehen.

Schon beim Bürgercafé am 21. April interessierten sich zahlreiche Bürger für die Pläne (die BZ berichtete). Während hier noch Gesprächspartner der Stadtverwaltung und des Planungsbüros anwesend waren, sind im Arkadengebäude nur die Pläne ausgestellt, teilt die Stadt in einer Mitteilung mit. Anregungen und Hinweise der Besucher können jederzeit online, schriftlich oder persönlich beim Stadtentwicklungsamt, Rathaus Bissingen, Bahnhofstraße 1, oder per E-Mail an stadtentwicklung@bietigheim-bissingen.de, eingereicht werden, so die Stadt weiter.

Provisorischer Parkplatz

Auch beim BZ-Mobil letzten Freitag in der Bietigheimer Altstadt waren die Pläne des Büros Gesprächsthema. Manche Bürger befürchten, dass die Pläne eins zu eins von der Stadt umgesetzt werden. Doch Stadtsprecherin Anette Hochmuth beruhigt: „Derzeit liegt der mögliche Maßnahmenkatalog vor. Dieser muss näher untersucht, bewertet und dann vom Gemeinderat beraten werden.“

Doch auch der Parkplatz in der Farbstraße, der Teil dieser Metter-Aufwertung ist, sorge für Unmut. Rainer Schwab beispielsweise äußerte beim BZ-Mobil sein Misstrauen: „Das sieht aus, als ob der lange bleibt“, sagt er zu dem nun asphaltierten Platz. Die Stadt hingegen beharrt auf ihren Plänen, den Parkplatz nur provisorisch zu nutzen. „Die Asphaltierung ist sinnvoll, da es durchaus einige Zeit dauern wird, bevor die Planungen für die Aufwertung des Mettertals und damit auch für die Umgestaltung dieses Bereichs beraten und beschlossen sind“, sagt Hochmuth. Ein Schotterparkplatz sei hingegen nicht sinnvoll, so die Sprecherin weiter, denn im Laufe der Zeit entstünden Löcher und erfordern Reparaturen.

Der Parkplatz soll bis Ende Juni fertiggestellt sein. „Noch müssen die Einrichtungen für die Wohnmobilplätze umgesetzt werden“, sagt Hochmuth, „deshalb ist noch nicht alles fertig.“ Die Wohnmobilstation soll von den Mühlwiesen in die Farbstraße verlagert werden, weil es dort aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens immer mehr Klagen von Gästen gab, die sich dort nicht mehr wohlfühlen. Die Regelungen für die Nutzung der Wohnmobilstellplätze bleiben indes unverändert, hierfür gibt es eine städtische Satzung. Die besagt beispielsweise, dass nur autarke Fahrzeuge geparkt werden dürfen, also keine Wohnwagen, Wohnmobile ohne WC oder gar PKW oder Zelte. Zudem müsse eine Gebühr von fünf Euro pro Fahrzeug bezahlt werden. Der Platz ist das ganze Jahr geöffnet und die maximale Aufenthaltsdauer ist je Wohnmobil auf vier Tage in Folge beschränkt.

Leere Schilder

Das Ganze hat seinen Preis: Die Herstellung des Platzes wird voraussichtlich rund 180 000 Euro kosten. Zudem werde der Parkplatz ins Parkleitsystem der Stadt integriert. Die Schilder hängen bereits, zeigen jedoch noch nichts an. „Wenn es so weit ist, wird auch die Zahl der freien Parkplätze angezeigt werden“, sagt Anette Hochmuth. 127 PKW-Stellplätze – 10 mehr als bisher – und 7 Wohnmobilplätze werde es geben. Letztere werden nicht im Leitsystem mit angezeigt.

Was passiert mit dem Mettertal? Die Stadt beabsichtigt, das Mettertal mittelfristig umzugestalten (die BZ berichtete). Nachdem der Parkplatz Farbstraße inzwischen vergrößert wurde, ist Raum für Grünanlagen und Erlebnisbereiche entstanden. Das Ufer der Metter soll besser zugänglich gemacht werden. Im Verlauf des Mettertals bis zur Mündung in die Enz sollen ansprechende Aufenthaltsbereiche entstehen. Die Ideen der Planer sind in einem umfangreichen Vorschlagskatalog zusammengestellt worden, der dem Gemeinderat seit April vorliegt. Die Verwaltung ist jetzt beauftragt, Verkehrsuntersuchungen durchzuführen, Verfahrens­fragen zu klären, Kosten der einzelnen Maßnahmen zu ermitteln und die Ergebnisse dem Gemeinderat vorzulegen. Dann soll über die einzelnen Vorschläge entschieden werden.